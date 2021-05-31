Макрон заявил об отсутствии альтернативы «нормандского формата» по Донбассу

Париж, 31 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит альтернативы «нормандскому формату» для урегулирования ситуации в Донбассе.

Как отметил французский лидер, нельзя сделать ничего более полезного, чем «нормандский формат».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «нормандский формат» по ситуации на Украине не зависит от происходящего в Белоруссии. Она попросила не обращать внимание на то, что договоренности, на основе которых ведется диалог, называются «минскими».

Также МИД Франции заявлял, что «нормандский формат» лучше всего соответствует задачам нормализации ситуации в Донбассе и по-прежнему является действенным.

Советник главы Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк назвал условие для всеукраинского референдума. По его словам, если переговоры по Донбассу будут требовать проведения референдума, то власти готовы на него.