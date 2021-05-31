Кортнев признался, что не был хорошим отцом первым двум сыновьям

Москва, 31 мая. Музыкант Алексей Кортнев рассказал, что не уделял достаточного внимания своим двум сыновьям, появившимся в первом браке.

Певец женат на гимнастке Амине Зариповой, которая подарила ему троих детей. До нее в браке с Ириной Богушевской у музыканта родились двое сыновей, не почувствовавших той любви и внимания отца, которыми звезда теперь одаривает младших наследников.

Кортнев честно признался в рамках шоу «Однажды…» на НТВ, что не был наследникам хорошим отцом. Он заметил, что только с рождением третьего сына понял, что такое радость отцовства. Семье 54-летний музыкант пытается уделить все свое свободное время, он любит бывать дома. Вместе с Зариповой Кортнев растит сыновей Арсения и Афанасия и маленькую дочь Аксинью.

«При обследовании выяснилось, что в моем роду никогда не было дочерей, но мы точно знали, что у нас родится девочка. Конечно, это любовь иного толка! Дочь пользуется своим женским обаянием. Так, как она обнимается и целуется с папой, мальчишки никогда не будут делать, она постоянно виснет на мне, слюнявит мне всю щеку — это очень приятно», — расчувствовался музыкант.

Кортнев не скрывает, что был бы рад шестому ребенку. Он уверен, что дети укрепляют брак.

Звезда фильмов Анастасия Макеева тоже мечтает о наследниках. Для этого она готова пройти процедуру ЭКО. Недавно актриса рассказала о таинстве венчания с женихом, который ради нее бросил семью с четырьмя детьми.