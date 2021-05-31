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31 мая 20:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
Экономика
ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
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Кортнев признался, что не был хорошим отцом первым двум сыновьям

Шоу-бизнес
Кортнев признался, что не был хорошим отцом первым двум сыновьям
wikipedia.org  /  putnik / CC BY 3.0

Москва, 31 мая. Музыкант Алексей Кортнев рассказал, что не уделял достаточного внимания своим двум сыновьям, появившимся в первом браке.

Певец женат на гимнастке Амине Зариповой, которая подарила ему троих детей. До нее в браке с Ириной Богушевской у музыканта родились двое сыновей, не почувствовавших той любви и внимания отца, которыми звезда теперь одаривает младших наследников.

Кортнев честно признался в рамках шоу «Однажды…» на НТВ, что не был наследникам хорошим отцом. Он заметил, что только с рождением третьего сына понял, что такое радость отцовства. Семье 54-летний музыкант пытается уделить все свое свободное время, он любит бывать дома. Вместе с Зариповой Кортнев растит сыновей Арсения и Афанасия и маленькую дочь Аксинью.

«При обследовании выяснилось, что в моем роду никогда не было дочерей, но мы точно знали, что у нас родится девочка. Конечно, это любовь иного толка! Дочь пользуется своим женским обаянием. Так, как она обнимается и целуется с папой, мальчишки никогда не будут делать, она постоянно виснет на мне, слюнявит мне всю щеку — это очень приятно», — расчувствовался музыкант.

Кортнев не скрывает, что был бы рад шестому ребенку. Он уверен, что дети укрепляют брак.

Звезда фильмов Анастасия Макеева тоже мечтает о наследниках. Для этого она готова пройти процедуру ЭКО. Недавно актриса рассказала о таинстве венчания с женихом, который ради нее бросил семью с четырьмя детьми.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кортнев признался, что не был хорошим отцом первым двум сыновьям
актер звезды кортнев
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