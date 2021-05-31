Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу

30 мая прошла завершающая стадия президентских дебатов между кандидатами от левой партии Peru Libre («Свободное Перу») Педро Кастильо и от партии Fuerza Popular («Народная сила») Кейко Фухимори.

#Internacionales | La candidata derechista a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, acusó a su rival izquierdista Pedro Castillo de promover la violencia en la campaña electoral, en el último debate antes del balotaje del 6 de junio. Vía: AFP pic.twitter.com/SYYDCjA0fv — TCS Noticias (@tcsnoticias) May 31, 2021

На дебатах, организованных Национальной избирательной коллегией, Кастильо и Фухимори обсудили шесть основных вопросов повестки дня, в том числе план правительства, пандемию и борьбу с коррупцией.

Дебаты прошли после объявления результатов опроса общественного мнения Ipsos Peru, проведенного 28 мая, в которых с небольшим перевесом лидирует Педро Кастильо — он получил 42% голосов, в то время как за Фухимори намерены голосовать 40% опрошенных; 18% респондентов пока не определились.

Еще одни опрос от Исследовательского института Перу (IEP), опубликованный 30 мая, показал, что доля тех, кто намерен голосовать за левого кандидата, упала с 44,8 до 40,3%. Поддержка Фухимори увеличилась с 34,4 до 38,3%.

Двухсотлетие независимости Перу

В рамках первой повестки кандидат от Peru Libre отметил, что, так как он пользуется широкой поддержкой народных масс, он стремится «возместить за все страдания перуанцам».

«Я тоже являюсь простым рабочим, полным веры и надежды. Я знаю, каково собирать последние копейки, чтобы купить еду для своей семьи», — добавил Кастильо.

Кандидат от левой партии — сельский учитель и глава профсоюза — заявил о своем намерении оказывать полную поддержку бедным слоям населения и среднему классу, который в наибольшей мере пострадал от кризисов в последние годы.

Фухимори, в свою очередь, обвинила Кастильо в насилии, заявив, что он «подстрекает к агрессии не только против журналистов, но еще и против граждан».

Пандемия и здравоохранение

Дочь бывшего диктатора Перу Альберто Фухимори обещала заменить быстрые тесты на коронавирус на тесты методом полимерной цепной реакции (ПЦР). Она добавила, что постарается обеспечить все население вакцинами и медицинским кислородом, чтобы успешно осуществить борьбу с пандемией.

«Для нас здравоохранение важно не только в контексте пандемии, это структурная и историческая проблема. Разве не было коллапсов в больницах до пандемии? До нее разве не было серьезных проблем с этой сферой? Эта пандемия показала неустойчивость системы здравоохранения», — отметил в свою очередь Кастильо.

Continúa el #DebatePresidencialJNE con el tema: Salud y manejo de la pandemia.

Sigue la transmisión en Facebook live del JNE ???? pic.twitter.com/I2C4DcIMfj — JNE Perú (@JNE_Peru) May 31, 2021

Кандидат от социалистов напомнил, что при правительстве Фухимори здравоохранение никогда не считалось конституционным правом. Он добавил, что «консерваторы раскидываются обещаниями, как Дед Мороз» и что «доступ к медицинскому кислороду и вакцины должны быть правом и гарантироваться для всех представителей населения».

Фухимори подчеркнула, что она займется развитием медицинских услуг на дистанционной основе, а также обеспечит улучшение логистического аспекта обеспечения медикаментами.

Кастильо сообщил, что будет развивать программу по борьбе с детским недоеданием.

«Каждой семье, потерявшей члена семьи, государство выплатит 2600 долларов. Это не вернет погибших, но хотя бы будет обеспечена поддержка государства», — обещала Фухимори.

Кастильо также предложил обеспечить население данными о функционировании системы здравоохранения и призвал экспертов помочь государству с этим.

Экономика и содействие занятости

Фухимори обещала освободить от налогообложения малых и средних предпринимателей.

«Мы не будем забирать у вас ваши деньги, частную собственность. Мы будем стимулировать экономику с помощью рынка. Государство должно контролировать рынки, мы будем работать рука об руку с бизнесом», — подчеркнул Кастильо.

Pedro castillo: "el mercado no puede controlar al Estado, es el Estado el que tiene que controlar a la población y mercado"...???? pic.twitter.com/xvc0iYG16N — Adrián (@adama1821) May 31, 2021

Кандидат от Peru Libre подтвердил свой план о создании по крайней мере одного миллиона рабочих мест в год. Его правительство намерено давать кредиты малым и средним предпринимателям, а также провести переговоры с электроэнергетическими и телефонными компаниями о сокращении цен на услуги.

#PERÚDECIDE | Pedro Castillo, candidato por Perú Libre, destaca que no se puede reactivar completamente la economía si no se vacuna completamente a la población → https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/6ofiu1vfD2 — teleSUR TV (@teleSURtv) May 31, 2021

«Мы постараемся побороть голод среди бедных слоев населения, а не наполнять карманы богатых», — подтвердил Кастильо.

Образование, наука и инновации

Кандидат от ультраправых отметила, что улучшит системы дистанционного образования, пока страна будет бороться с пандемией. Она объявила о «Технологической программе», в рамках которой правительство купит шесть миллионов компьютеров с интернетом.

«В нашем правительстве приоритетное место будет занимать модернизация заброшенных школ. Мы должны усовершенствовать образовательную инфраструктуру и построить 3000 современных школ. Дети должны знать, что обладают правами и обязанностями», — заявила Фухимори.

«Мы должны обеспечить образование внутри самого общества. Молодые люди должны иметь свободный доступ к крупным университетам, развитие происходит в первую очередь благодаря образованию», — отметил Кастильо.

Кандидат от Peru Libre также добавил, что будут улучшены условия труда работников сферы образования. Он подчеркнул, что необходимо построить педагогические университеты в каждом регионе для образования учителей.

Еще одним приоритетом для Педро Кастильо являются инвестиции в науку и технологии.

Борьба с коррупцией и добросовестность государственных служащих

«Вам не кажется, что коррупция прямо ассоциируется с фухиморизмом? Коррупция испортила мораль и нравственность в обществе. Необходимо создать Национальный совет по борьбе с коррупцией, состоящий из представителей судебной власти, прокуратуры, омбудсмена», — сообщил Кастильо.

Представитель левой партии подтвердил свое намерение вести борьбу с коррупцией и за независимость ветвей власти.

#PERÚDECIDE | Pedro Castillo, candidato por Perú Libre, resalta que la corrupción ha llegado a toda la sociedad de la nación y destaca que es necesaria la lucha en su contra fortaleciendo los entes y leyes → https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/uQDe8kWyDz — teleSUR TV (@teleSURtv) May 31, 2021

С другой стороны, Кейко Фухимори ограничилась обещанием выделить бюджет Главному контрольному управлению республики.

«Эта инстанция должна обладать большими полномочиями в отношении установления наказаний. Я объявила о создании должности Верховного комиссара, который будет оценивать, вносить предложения и осуществлять контроль», — сказала она.

Педро Кастильо принял более категоричную позицию по отношению к данному вопросу. По его словам, «коррупционеры должны лишаться прав и возможности работать на государственные органы».

«Давайте вернем правоохранительным органам мораль, честь и достоинство», — призвал Кастильо, подчеркнув, что коррупционеры должны нести ответственность перед правосудием.

Социалист также подчеркнул, что в случае победы он сделает приоритетом «решение структурных проблем, и государственные средства будут направляться на помощь наиболее уязвимых слоев населения».

«Я откажусь от зарплаты президента и продолжу жить со своей зарплатой учителя. Те, кто будет со мной работать, сократят свою зарплату наполовину, так как на первом месте находится страна, а не отдельные люди», — добавил Кастильо.

Фухимори обещала передать более 200 тысяч будущих жилых участков населению, чтобы «помочь тысячам семей, которые ждут своих домов». Кроме того, консерватор заявила о намерении выдать более 2 млн свидетельств о праве собственности.

Права человека и защита уязвимых групп населения

Дочь бывшего диктатора сообщила, что ее правительство выполнит все обещания.

«Мы все желаем перемен, которые вернут нам надежду. Пандемия отбросила нашу страну в развитии на десять лет назад. Бедность увеличилась на 10%», — сообщила Кейко Фухимори.

Она объявила, что в первый же день президентского срока увеличит в два раза пенсии — с 65,5 до 131 доллара США — которые будут выплачиваться два раза в месяц. Также она обещала, что еще 500 тысяч человек начнет получать пенсии в полном объеме. Таким образом Фухимори планирует помочь наиболее уязвимым слоям населения.

Кастильо заявил, что при написании новой Конституции необходимо будет обеспечить широкое участие населения, а права человека должны стать приоритетом, чтобы предотвратить случаи дискриминации.