Более 200 турагентов в Дагестане работают нелегально

Махачкала, 1 июня. На территории Дагестана в настоящее время нелегально работают более 200 туристических агентов. По словам врио министра по туризму региона Эмина Мерданова, в республике официально зарегистрировано порядка 60 агентов.

«В Дагестане работают 11 официально зарегистрированных туроператоров. При этом турагентов, имеющих с ними договоры, около 50–60. Фактически же на территории нашей республики действует более 200 туристических агентов», — заявил Мерданов в эфире телеканала РГВК «Дагестан».

Турпоток в республику динамично растет на протяжении последних нескольких лет. В 2020 году регион посетило более 840 тысяч туристов, в текущем году минтуризма ожидает около миллиона гостей.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские власти планируют субсидировать расходы туроператоров на организацию поездок в республику для детей и инвалидов. Соответствующая мера господдержки в настоящее время прорабатывается профильным ведомством.