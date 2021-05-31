Улучшение показателей мировой экономики спрогнозировали в ОЭСР

Москва, 31 мая. Существенное улучшение мировых экономических показателей и возвращение большинства стран к докризисным значениям прогнозирует ОЭСР по итогам будущего года.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), прогнозируемое повышение мирового ВВП составит 5,8% по итогам текущего года. Полученный результат на на 0,2 п. п. больше, чем предполагалось в марте. Относительно будущего года увеличение будет находиться на уровне 4,4% (на 0,4 п. п. больше), передает «Коммерсантъ».

По словам представителей ОЭСР, спустя 16 месяцев после начала пандемии большому количеству государств удалось адаптироваться к новым вспышкам коронавируса. Согласно прогнозам организации, рост экономики России составит 3,5% (в марте ожидалось 2,7%) в текущем году. Повышение на уровне 2,8% (2,4 п. п.) ожидается в будущем году.

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов ранее сообщил, что вакцинация жителей России против коронавирусной инфекции принесет стране более 1% ВВП в 2021 году. По его словам, благодаря вакцинам отсутствует необходимость повторного введения ограничения для секторов услуг и транспорта.