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31 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
Экономика
ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
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Улучшение показателей мировой экономики спрогнозировали в ОЭСР

Экономика
Улучшение показателей мировой экономики спрогнозировали в ОЭСР
pixabay.com  /  PD

Москва, 31 мая. Существенное улучшение мировых экономических показателей и возвращение большинства стран к докризисным значениям прогнозирует ОЭСР по итогам будущего года.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), прогнозируемое повышение мирового ВВП составит 5,8% по итогам текущего года. Полученный результат на на 0,2 п. п. больше, чем предполагалось в марте. Относительно будущего года увеличение будет находиться на уровне 4,4% (на 0,4 п. п. больше), передает «Коммерсантъ».

По словам представителей ОЭСР, спустя 16 месяцев после начала пандемии большому количеству государств удалось адаптироваться к новым вспышкам коронавируса. Согласно прогнозам организации, рост экономики России составит 3,5% (в марте ожидалось 2,7%) в текущем году. Повышение на уровне 2,8% (2,4 п. п.) ожидается в будущем году.

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов ранее сообщил, что вакцинация жителей России против коронавирусной инфекции принесет стране более 1% ВВП в 2021 году. По его словам, благодаря вакцинам отсутствует необходимость повторного введения ограничения для секторов услуг и транспорта.

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оэср макропрогноз пандемия
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