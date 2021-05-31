Серийный маньяк из мести сгрыз сердце своего отца

Бразилиа, 31 мая. Серийный убийца и психопат Педро Родригес Филью, который убил около 100 человек, рассказал, как съел сердце собственного отца.

Филью был арестован в 1973 году. Его приговорили к 126 годам тюрьмы, но на свободу он вышел в 2007 году. За время заключения он убил 47 арестантов и получил новые сроки.

Сейчас он находится на воле, ведет спокойную жизнь и рассказывает журналистам о своих преступлениях. В эфире YouTube-канала Cortes do Flow-Verso Филью поведал об убийстве отца. Он пообещал, что отомстит за смерть матери и зарезал мужчину, когда тот оказался в той же тюрьме. После этого психопат разорвал грудную клетку родителя, вынул из нее сердце и начал жевать, но не смог съесть целиком.

Житель Приморского края убил пожилого отца, который не захотел давать ему деньги на алкоголь. Возмущенный мужчина задушил старика и продолжил выпивать в другой комнате, сообщала Deita.