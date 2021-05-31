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31 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
Экономика
ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
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Серийный маньяк из мести сгрыз сердце своего отца

Происшествия
Серийный маньяк из мести сгрыз сердце своего отца
pixabay.com

Бразилиа, 31 мая. Серийный убийца и психопат Педро Родригес Филью, который убил около 100 человек, рассказал, как съел сердце собственного отца.

Филью был арестован в 1973 году. Его приговорили к 126 годам тюрьмы, но на свободу он вышел в 2007 году. За время заключения он убил 47 арестантов и получил новые сроки.

Сейчас он находится на воле, ведет спокойную жизнь и рассказывает журналистам о своих преступлениях. В эфире YouTube-канала Cortes do Flow-Verso Филью поведал об убийстве отца. Он пообещал, что отомстит за смерть матери и зарезал мужчину, когда тот оказался в той же тюрьме. После этого психопат разорвал грудную клетку родителя, вынул из нее сердце и начал жевать, но не смог съесть целиком.

Житель Приморского края убил пожилого отца, который не захотел давать ему деньги на алкоголь. Возмущенный мужчина задушил старика и продолжил выпивать в другой комнате, сообщала Deita.

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Все новости / Происшествия / Серийный маньяк из мести сгрыз сердце своего отца
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