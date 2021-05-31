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31 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
Экономика
ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
Все новости

Антон Долин назвал главного «преемника» советского кинематографа

Общество
Антон Долин назвал главного «преемника» советского кинематографа
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 31 мая. Известный киновед и кинокритик Антон Долин высказался о российском кинематографе. Специалист заявил, что не любит, когда начинают ругать современные отечественные фильмы.

Публицист презентовал свою новую книгу, которая получила название «Миражи советского. Очерки современного». В своем произведении Долин поделился своими мыслями о фильмах, которые сняты за последние годы.

Долин отметил, что российское кино стало главным преемником советского кинематографа, в связи с чем были лишены возможности отстраниться от его достижений и начать что-то другое. В отличие от России страны постсоветского пространства получили возможность начать все с «чистого листа».

На презентации книги киновед пообщался с журналистами и рассказал, что в современной России не меньше талантливых режиссеров, чем в Советском Союзе и точно не меньше, чем в других странах.

«Я не люблю, когда ругают российское кино. Это уже стало модным, особенно, среди людей, которые это кино даже не смотрят. Сегодня у нас не меньше талантливых кинематографистов, чем раньше, и не меньше, чем в других странах», — отметил эксперт в области кинематографа в интервью корреспонденту iReactor.

Несмотря на повсеместную критику, отечественное кино все больше цениться на Западе. Например, фильм режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки» стал первой кинолентой, которую включили в линейку Originals на стриминговом сервисе Netflix.

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Все новости / Общество / Антон Долин назвал главного «преемника» советского кинематографа
кино долин советский союз
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