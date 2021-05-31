Антон Долин назвал главного «преемника» советского кинематографа

Москва, 31 мая. Известный киновед и кинокритик Антон Долин высказался о российском кинематографе. Специалист заявил, что не любит, когда начинают ругать современные отечественные фильмы.

Публицист презентовал свою новую книгу, которая получила название «Миражи советского. Очерки современного». В своем произведении Долин поделился своими мыслями о фильмах, которые сняты за последние годы.

Долин отметил, что российское кино стало главным преемником советского кинематографа, в связи с чем были лишены возможности отстраниться от его достижений и начать что-то другое. В отличие от России страны постсоветского пространства получили возможность начать все с «чистого листа».

На презентации книги киновед пообщался с журналистами и рассказал, что в современной России не меньше талантливых режиссеров, чем в Советском Союзе и точно не меньше, чем в других странах.

«Я не люблю, когда ругают российское кино. Это уже стало модным, особенно, среди людей, которые это кино даже не смотрят. Сегодня у нас не меньше талантливых кинематографистов, чем раньше, и не меньше, чем в других странах», — отметил эксперт в области кинематографа в интервью корреспонденту iReactor.

Несмотря на повсеместную критику, отечественное кино все больше цениться на Западе. Например, фильм режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки» стал первой кинолентой, которую включили в линейку Originals на стриминговом сервисе Netflix.