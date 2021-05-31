Россиянам объяснили, как хакеры могут взламывать смартфоны через кабель

Москва, 31 мая. Злоумышленники могут взломать iPhone при помощи кабеля O.MG, выполняющего роль альтернативного зарядного устройства для гаджета. Эксперты объяснили, в чем опасность такого провода.

O.MG был разработан инженером Майком Гровером. Как уточнил разработчик, устройство было придумано отнюдь не для того, чтобы им пользовались злоумышленниками.

Позже внешний вид O.MG подвергся изменениям и теперь уязвимыми стали не только пользователи iPhone, но и смартфоны на ОС Android. Теперь такие кабели может изготавливать любой человек, что создает дополнительные риски для владельцев гаджетов.

«Поскольку USB — по-настоящему универсальный интерфейс, злоумышленник может сделать из него, например, флешку или кабель, который, при подключении к компьютеру, будет восприниматься им как любое другое периферийное устройство», — цитирует ведущего исследователя киберугроз в Avast Мартина Хрона издание «Газета.ru».

Главная опасность таких кабелей кроется в том, что пользователь даже не знает, что устройство может содержать вредоносный функционал. Это, по словам специалистов, делает подобные USB-устройства крайне опасным инструментом в руках киберпреступника.

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