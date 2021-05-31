Эйвазов рассказал, за кого болел в шоу «Маска»

Москва, 31 мая. Оперный певец Юсиф Эйвазов, занявший в шоу «Маска» второе место, признался, за кого он сам болел на самом загадочном проекте НТВ.

Несмотря на то, что музыкальная программа закончилась несколько недель назад, в Сети до сих пор продолжают обсуждать итоги любимого шоу. В программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой звезда оперы Юсиф Эйвазов рассказал, кому бы отдал победу в «Маске».

«Я никогда не проголосовал бы за Зайца. Только за Носорога», — признался артист.

Прятавшийся за маской Носорога певец Кирилл Туриченко стал другом занявшему на шоу второе место Эйвазову. После проекта музыканты вместе отдохнули в Баку, где раскрыли свои планы устроить совместный концерт.

Многие считают, что «Маска» стала для Туриченко путевкой в жизнь, так как теперь ему можно смело уходить из группы «Иванушки International» в сольное плавание. На шоу Носорог был одним из фаворитов, хотя на победу изначально не рассчитывал. Прятавшийся в костюме Зайца комик Тимур Батрутдинов предупредил певца заранее, чтобы тот не расстраивался проигрышу.

Сам юморист занял на шоу четвертое место. На протяжении всего второго сезона его участие часто подозревали вылетавшие с проекта артисты. Однако многих смущало то, что герой слишком хорошо поет, чего никто не ожидал от шоумена.