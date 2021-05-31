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31 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
Экономика
ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
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Эйвазов рассказал, за кого болел в шоу «Маска»

Шоу-бизнес
Эйвазов рассказал, за кого болел в шоу «Маска»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 31 мая. Оперный певец Юсиф Эйвазов, занявший в шоу «Маска» второе место, признался, за кого он сам болел на самом загадочном проекте НТВ.

Несмотря на то, что музыкальная программа закончилась несколько недель назад, в Сети до сих пор продолжают обсуждать итоги любимого шоу. В программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой звезда оперы Юсиф Эйвазов рассказал, кому бы отдал победу в «Маске».

«Я никогда не проголосовал бы за Зайца. Только за Носорога», — признался артист.

Прятавшийся за маской Носорога певец Кирилл Туриченко стал другом занявшему на шоу второе место Эйвазову. После проекта музыканты вместе отдохнули в Баку, где раскрыли свои планы устроить совместный концерт.

Многие считают, что «Маска» стала для Туриченко путевкой в жизнь, так как теперь ему можно смело уходить из группы «Иванушки International» в сольное плавание. На шоу Носорог был одним из фаворитов, хотя на победу изначально не рассчитывал. Прятавшийся в костюме Зайца комик Тимур Батрутдинов предупредил певца заранее, чтобы тот не расстраивался проигрышу.

Сам юморист занял на шоу четвертое место. На протяжении всего второго сезона его участие часто подозревали вылетавшие с проекта артисты. Однако многих смущало то, что герой слишком хорошо поет, чего никто не ожидал от шоумена.

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Все новости / Шоу-бизнес / Эйвазов рассказал, за кого болел в шоу «Маска»
туриченко эйвазов маска
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