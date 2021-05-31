Экс-защитник сборной России Сенников оценил соперников России по группе на Евро-2020

Москва, 31 мая. Бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Сенников поделился своими ожиданиями от игры национальной команды на предстоящем европейском чемпионате.

Российская сборная оказалась в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией. По мнению спортсмена, в этот раз у национальной команды гораздо серьезнее соперники, чем были Чемпионате мира в 2018 году.

«На Евро будет очень тяжело, особенно против Бельгии и Дании. Думаю, уместнее рассчитывать на победу над финнами и выход из группы с третьего места», — слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

Сенников призвал российских футболистов как можно ответственнее подойти к матчу с финскими спортсменами из национальной сборной и быть в оптимальной форме перед игрой, сообщает RT.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса нового типа. Первенство пройдет во многих европейских городах с 11 июня по 11 июля. Болельщики, которые до этого момента были без билетов, получат возможность посетить матчи. Со 2 июня открывается продажа билетов на матчи Евро-2020, перенесенные в Санкт-Петербург из Дублина.