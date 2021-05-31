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31 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
Экономика
ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
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Экс-защитник сборной России Сенников оценил соперников России по группе на Евро-2020

Спорт
Экс-защитник сборной России Сенников оценил соперников России по группе на Евро-2020
ТАСС  /  Григорьев Максим

Москва, 31 мая. Бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Сенников поделился своими ожиданиями от игры национальной команды на предстоящем европейском чемпионате.

Российская сборная оказалась в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией. По мнению спортсмена, в этот раз у национальной команды гораздо серьезнее соперники, чем были Чемпионате мира в 2018 году.

«На Евро будет очень тяжело, особенно против Бельгии и Дании. Думаю, уместнее рассчитывать на победу над финнами и выход из группы с третьего места», — слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

Сенников призвал российских футболистов как можно ответственнее подойти к матчу с финскими спортсменами из национальной сборной и быть в оптимальной форме перед игрой, сообщает RT.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса нового типа. Первенство пройдет во многих европейских городах с 11 июня по 11 июля. Болельщики, которые до этого момента были без билетов, получат возможность посетить матчи. Со 2 июня открывается продажа билетов на матчи Евро-2020, перенесенные в Санкт-Петербург из Дублина.

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футбол евро-2020 сенников
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