Главред «Русской народной линии» отметил важность новостей о деятельности РПЦ

Санкт-Петербург, 31 мая. Издание «Русская народная линия» занимается освещением церковно-государственных отношений в России. Главный редактор издания Анатолий Степанов отметил важность таких новостей.

Медиагруппа «Патриот» совместно с инфопартнерами проводит брифинг. Одним из его участников стал главный редактор информационно-аналитической службы «Русская народная линия» Анатолий Степанов. Он рассказал об основных направлениях работы издания.

«Наше издание занимается церковно-государственными отношениями. Это главные отношения, я считаю, что это такой нерв русской жизни. Церковь — не просто общественный институт. Она была опорой государства в духовном отношении», — отметил Степанов.

По словам главного редактора, важно понимать и думать, что такое народ. Это не просто совокупность людей, живущих в пространстве, но и защитники, строители России, заключил он.

Ранее участница брифинга, главный редактор информационного портала «ТВОЛК городские порталы» Елена Сертакова оценила важность позитивных новостей в России. По ее словам, людям нравится читать подобные новости.