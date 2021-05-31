Депутат ГД Железняк констатировал деградацию европейской дипломатии

Москва, 31 мая. Член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк обратил внимание на деградацию евродипломатии.

Европейские чиновники вводят незаконные ограничения в адрес независимых стран вместо следования курсу цивилизованного взаимодействия, считает депутат. Отдельные политсилы идут на поводу у русофобов вопреки интересам граждан, убежден парламентарий.

«В Европарламенте постоянно звучат призывы усилить давление против нашей страны, нам постоянно угрожают новыми санкциями, которые не имеют никаких оснований. Европейские русофобы, видимо, не могут поверить в то, что язык санкций и угроз не годится для международного диалога с Россией», — сказал Железняк.