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31 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
Экономика
ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
Все новости

Депутат ГД Железняк констатировал деградацию европейской дипломатии

Политика
Депутат ГД Железняк констатировал деградацию европейской дипломатии
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 31 мая. Член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк обратил внимание на деградацию евродипломатии.

Европейские чиновники вводят незаконные ограничения в адрес независимых стран вместо следования курсу цивилизованного взаимодействия, считает депутат. Отдельные политсилы идут на поводу у русофобов вопреки интересам граждан, убежден парламентарий.

«В Европарламенте постоянно звучат призывы усилить давление против нашей страны, нам постоянно угрожают новыми санкциями, которые не имеют никаких оснований. Европейские русофобы, видимо, не могут поверить в то, что язык санкций и угроз не годится для международного диалога с Россией», — сказал Железняк.

Ранее парламентарий обращал внимание на попытки русофобов остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», передает «Национальная служба новостей». Также депутат неоднократно заявлял о стараниях Запада сдержать Россию.

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европарламент железняк русофобы
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