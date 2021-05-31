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31 мая 20:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
Экономика
ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
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Рейтинги принца Гарри и Меган Маркл стремительно падают в США

  /   Обновлено: 31 мая 2021 19:43
Шоу-бизнес
Рейтинги принца Гарри и Меган Маркл стремительно падают в США
Global Look Press  /  Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Лондон, 31 мая. Принц Гарри за первую половину 2021 года дал уже три скандальных интервью, за что его рейтинги стали падать даже в США, куда он переехал вместе с женой Меган Маркл.

Уже больше года герцоги Сассекские поживают в США, где привлекли к себе не меньше внимания, чем во время своего нахождения в Великобритании. Однако последние интервью, в которых пара выставляет английскую корону в неприглядном свете, сказались не лучшим образом на репутации принца Гарри и его супруги, экс-актрисы Маркл.

Совместное интервью внука Елизаветы II с женой для Опры Уинфри сильно огорчило Британию и, как считают эксперты, отдалило принца от монаршей семьи. Однако на этом герцоги не остановились. Принц Гарри выступил еще дважды публично заявив, как ему претила жизнь в королевских покоях. Сразу после этого его популярность начала стремительно падать теперь не только среди британцев, но еще и в США.

«Этот парень был героем в Британии, а теперь, боюсь, он ноль. Его популярность резко упала. Накануне вечером был проведен опрос, который показал, что 54 % людей просто хотели бы, чтобы он заткнулся», — сказал королевский эксперт Чарли Рэй Daily Express.

На данный момент половина американцев хотят как можно меньше читать в новостных сводках про Гарри и его супругу, а 18% совсем не хотят ничего о них знать. Это может быть связано с тем, что принц позволил себе критиковать Конституцию США, что стало неприятной неожиданностью, для приютивших герцогов американцев.

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Все новости / Шоу-бизнес / Рейтинги принца Гарри и Меган Маркл стремительно падают в США
принц гарри меган маркл опра уинфри
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