Рейтинги принца Гарри и Меган Маркл стремительно падают в США

Лондон, 31 мая. Принц Гарри за первую половину 2021 года дал уже три скандальных интервью, за что его рейтинги стали падать даже в США, куда он переехал вместе с женой Меган Маркл.

Уже больше года герцоги Сассекские поживают в США, где привлекли к себе не меньше внимания, чем во время своего нахождения в Великобритании. Однако последние интервью, в которых пара выставляет английскую корону в неприглядном свете, сказались не лучшим образом на репутации принца Гарри и его супруги, экс-актрисы Маркл.

Совместное интервью внука Елизаветы II с женой для Опры Уинфри сильно огорчило Британию и, как считают эксперты, отдалило принца от монаршей семьи. Однако на этом герцоги не остановились. Принц Гарри выступил еще дважды публично заявив, как ему претила жизнь в королевских покоях. Сразу после этого его популярность начала стремительно падать теперь не только среди британцев, но еще и в США.

«Этот парень был героем в Британии, а теперь, боюсь, он ноль. Его популярность резко упала. Накануне вечером был проведен опрос, который показал, что 54 % людей просто хотели бы, чтобы он заткнулся», — сказал королевский эксперт Чарли Рэй Daily Express.

На данный момент половина американцев хотят как можно меньше читать в новостных сводках про Гарри и его супругу, а 18% совсем не хотят ничего о них знать. Это может быть связано с тем, что принц позволил себе критиковать Конституцию США, что стало неприятной неожиданностью, для приютивших герцогов американцев.