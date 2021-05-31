Летчик-испытатель Кнышов: параметры обновленного Су-57 будут недосягаемы для НАТО

Москва, 31 мая. Планы по модернизации истребителя пятого поколения Су-57 могут быть связаны с наработками в области искусственного интеллекта, заявил летчик-испытатель Анатолий Кнышов.

По его словам, параметры обновленного Су-57 будут недосягаемы для НАТО в условиях постоянной гонки технологий. В комментарии Федеральному агентству новостей он также рассказал, какие именно модификации могут установить на истребитель.

«Те разработки, которые есть по всем видам вооружений, скорее всего, это будет идти по этапу использования искусственного интеллекта – как и противник сейчас готовит новые виды вооружения с ИИ. Поэтому скорее всего, это будет вооружение, основанное на новом уровне искусственного интеллекта, которое будет иметь преимущество перед противником», — сказал герой России Анатолий Кнышов.

Су-57 является истребителем пятого поколения, предназначенным для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Его разработали для замены в российских ВКС тяжелого истребителя Су-27. Новый истребитель получил сверхзвуковую крейсерскую скорость полета и радиопоглощающее покрытие. Ожидается, что к 2024 году Воздушно-космические силы России получат 22 единицы Су-57.

Хотя эксплуатировать его начали только в 2020 году, предприятия российского оборонно-промышленного комплекса России уже намерены провести модернизацию самолета. Об этом ранее сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.