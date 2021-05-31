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31 мая 20:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
Экономика
ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
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Летчик-испытатель Кнышов: параметры обновленного Су-57 будут недосягаемы для НАТО

Армия
Летчик-испытатель Кнышов: параметры обновленного Су-57 будут недосягаемы для НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 мая. Планы по модернизации истребителя пятого поколения Су-57 могут быть связаны с наработками в области искусственного интеллекта, заявил летчик-испытатель Анатолий Кнышов.

По его словам, параметры обновленного Су-57 будут недосягаемы для НАТО в условиях постоянной гонки технологий. В комментарии Федеральному агентству новостей он также рассказал, какие именно модификации могут установить на истребитель.

«Те разработки, которые есть по всем видам вооружений, скорее всего, это будет идти по этапу использования искусственного интеллекта – как и противник сейчас готовит новые виды вооружения с ИИ. Поэтому скорее всего, это будет вооружение, основанное на новом уровне искусственного интеллекта, которое будет иметь преимущество перед противником», — сказал герой России Анатолий Кнышов.

Су-57 является истребителем пятого поколения, предназначенным для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Его разработали для замены в российских ВКС тяжелого истребителя Су-27. Новый истребитель получил сверхзвуковую крейсерскую скорость полета и радиопоглощающее покрытие. Ожидается, что к 2024 году Воздушно-космические силы России получат 22 единицы Су-57.

Хотя эксплуатировать его начали только в 2020 году, предприятия российского оборонно-промышленного комплекса России уже намерены провести модернизацию самолета. Об этом ранее сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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Все новости / Армия / Летчик-испытатель Кнышов: параметры обновленного Су-57 будут недосягаемы для НАТО
россия су-57 Кнышов
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