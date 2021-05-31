Составлен рейтинг самых популярных российских поэтов ко дню рождения Пушкина

Москва, 31 мая. Журналисты газеты «Культура» составили рейтинг отечественных и зарубежных поэтов по их популярности у россиян, приурочив эту акцию ко дню рождения А.С. Пушкина.

Для составления топ-листа корреспонденты использовали результаты общественных опросов, рейтинг популярности книг авторов в магазинах, оценки пользователей литературных сайтов, а также количество запросов в поисковиках. Все перечисленные критерии выставлялись каждому поэту из рейтинга, после чего данные суммировались, для выведения самого популярного из них.

Исходя из рейтинга сервиса MyBook, первое место заполучил Сергей Есенин, за которым последовали Александр Пушкин и Анна Ахматова.

Народное онлайн-голосование «золото» тоже отдало уроженцу Рязани, однако на второе место разместило Владимира Высоцкого, а Пушкина лишь на третье.

Пользователи портала Prosodia считают, что самым известным в России поэтом является Иосиф Бродский, после которого идет Пушкин, а за ним Марина Цветаева, передает газета «Культура».

Недавно в Москве рядом с Театром на Таганке появился портрет кумира миллионов, поэта Владимира Высоцкого. Композицию дополняют строки знаменитого стихотворения «Прощание с горами», нанесенные на его лицо.