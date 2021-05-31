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31 мая 20:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
Экономика
ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
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Составлен рейтинг самых популярных российских поэтов ко дню рождения Пушкина

Общество
Составлен рейтинг самых популярных российских поэтов ко дню рождения Пушкина
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 31 мая. Журналисты газеты «Культура» составили рейтинг отечественных и зарубежных поэтов по их популярности у россиян, приурочив эту акцию ко дню рождения А.С. Пушкина.

Для составления топ-листа корреспонденты использовали результаты общественных опросов, рейтинг популярности книг авторов в магазинах, оценки пользователей литературных сайтов, а также количество запросов в поисковиках. Все перечисленные критерии выставлялись каждому поэту из рейтинга, после чего данные суммировались, для выведения самого популярного из них.

Исходя из рейтинга сервиса MyBook, первое место заполучил Сергей Есенин, за которым последовали Александр Пушкин и Анна Ахматова.

Народное онлайн-голосование «золото» тоже отдало уроженцу Рязани, однако на второе место разместило Владимира Высоцкого, а Пушкина лишь на третье.

Пользователи портала Prosodia считают, что самым известным в России поэтом является Иосиф Бродский, после которого идет Пушкин, а за ним Марина Цветаева, передает газета «Культура».

Недавно в Москве рядом с Театром на Таганке появился портрет кумира миллионов, поэта Владимира Высоцкого. Композицию дополняют строки знаменитого стихотворения «Прощание с горами», нанесенные на его лицо.

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литература пушкин поэты
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