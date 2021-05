Переворот в Кнессете: почему Нетаньяху рискует оказаться в оппозиции или тюрьме

Израильский мультимиллионер и глава партии «Ямина» Нафтали Беннет заявил, что присоединится к парламентской коалиции, созданной лидером оппозиции Яиром Лапидом. Если руководитель партии «Еш Атид» пойдет на эту сделку, то действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые за 12 лет окажется в оппозиции.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему Нетаньяху не смог за несколько попыток сформировать собственную коалицию, и как его уход повлияет на Израиль.

Драма правых партий

За последние два года состоялись четыре досрочных избирательных кампании в израильский Кнессет, последняя из которых завершилась 23 марта. По их результатам никто не смог заручиться поддержкой большинства из 120 депутатов парламента, включая и Нетаньяху — лидера партии «Ликуд». Все парламентские кресла распределяются среди представителей 13 партий; как правило, абсолютного большинства не добивается ни одна из них, поэтому правительство формируется за счет создания коалиций.

При этом в марте партия действующего премьер-министра получила относительное большинство голосов. Это дало Нетаньяху преимущественное право на формирование очередного правительства. Однако соответствующие попытки были провалены: традиционные союзники «Ликуда» — религиозные и националистические партии — не поддержали «правый блок».

Except for brief press statements at Knesset faction meetings, @naftalibennett's prime time address at 8pm tonight will be his first time addressing the public since his election night speech on March 23 when he said, "what was will not be." https://t.co/xY39CKJwlZ — Raoul Wootliff (@RaoulWootliff) May 30, 2021

Ввиду сложившейся ситуации Нетаньяху впервые вступил в переговоры с исламистскими арабскими партиями, объединенными в «РААМ» — «арабский список», что вызвало отторжение у ультранационалистической «ШАС».

По мнению обозревателей, отчаянные попытки действующего премьера остаться у власти связаны с осуществляемыми в отношении его следственными действиями по обвинению в мошенничестве, получении взяток, злоупотреблении служебным положением. Находясь во главе правительства, Нетаньяху пользовался парламентской неприкосновенностью.

«Новые правые»

После того как глава «Ликуда» не смог сформировать правительство, президент Израиля Реувен Ривлин дал четыре недели Лапиду на создание своей коалиции. Этот срок заканчивается 2 июня.

Проблема заключается в том, что блок «анти-Нетаньяху» слишком разношерстен. Помимо «Еш Атида» он включает в себя левые партии, ультраправые партии и «Объединенный арабский список». К настоящему моменту Лапид заключил соглашение с тремя партиями, и именно присоединение Беннета позволит данному блоку получить более 60 мест в парламенте.

«Я намерен сделать все возможное, чтобы сформировать правительство национального единства вместе с моим другом Яиром Лапидом, чтобы, с божьей помощью, вместе мы могли вывести страну из штопора и вернуть Израиль на прежний курс», — сказал он в ходе своего заявления о присоединении к новой коалиции.

Bennett: I will do all I can to form gov't with Yair Lapid. WOW. https://t.co/GAjVPxoU7R — Jennifer 'pro-voting' Rubin (@JRubinBlogger) May 30, 2021

«Ямина» состоит из ультрарелигиозных и националистически настроенных евреев. Лидер партии выступает за возведение новых еврейских поселений на Западном Берегу. Также он ранее высказывался за ликвидацию исламистского палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Ввиду этого в Организации освобождения Палестины заявили, что будущее правительство станет «крайне правым», и его курс будет мало чем отличаться от политики предшествующей администрации.

????Naftali Bennett may in the next few days replace Netanyahu as Prime Minister. As this is being widely applauded, even on the left, here are some choice Bennett quotes to give you pause:



2013: “I’ve killed many Arabs in my life and there’s no problem with that” pic.twitter.com/yvas6rGgPr — Ariel Gold אריאל ???? ☮️????✡️ (@ArielElyseGold) May 31, 2021

Теперь Беннету и Лапиду предстоит в течение двух дней подтвердить заключение сделки, после чего у них будет неделя на получение вотума доверия со стороны парламента. Далее оба политика пробудут на посту премьер-министра по два года каждый, причем первым станет Беннет.

Вероятно, новый премьер отложит в сторону спорные религиозный и палестинский вопросы, сосредоточившись на преодолении последствий эпидемии COVID-19.

Yair Lapid of #YeshAtid and Naftali Bennett of #Yamina met for coalition talks, following 'progress' in discussions with Gideon Saar's #NewHope.https://t.co/QINF3LbGCa — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) May 28, 2021

Отчаянная борьба Нетаньяху

Действующий глава израильского правительства охарактеризовал выступление Беннета как «обман века», так как ранее политик обещал не сотрудничать с Лапидом. Кроме того, Нетаньяху объявил, что новая коалиция несет угрозу безопасности Израиля.

«Что это даст Израилю? Как мы будем выглядеть в глазах наших врагов? Что они будут делать в Иране и в Газе? Что они скажут в правительственных залах Вашингтона? Такое правительство представляет опасность для Израиля и для его будущего», — с негодованием заявил он.

В телевизионном выступлении глава «Ликуда» обвинил Беннета в предательстве правого крыла и призвал ультраправые партии не присоединяться к потенциальному «левому правительству».

Israel coalition government a threat to security, warns Netanyahu



The prime minister urges right-wing politicians not to join a proposed new unity government.https://t.co/UM6XEdNmQG pic.twitter.com/Xz96GyOZBr — news (@news_1o) May 31, 2021

Нетаньяху предложил альтернативный вариант, подразумевающий его союз с Беннетом и лидером правой партии «Тиква Хадаша» Гидеоном Сааром. В соответствии с этим раскладом, Саар получил бы пост премьера на 15 месяцев, после чего его место на два года занял бы Нетаньяху. Беннету же доставались оставшиеся девять месяцев.

Однако глава «Тиква Хадаша» практически сразу отклонил это предложение, заявив, что его главная задача — отстранение Нетаньяху от власти за его неспособность решить проблему Газы.

«Наша позиция и приверженность неизменны — положить конец правлению Нетаньяху. <…> Продолжающаяся в течение 12 лет провальная политика в отношении Газы находится на его совести — он обещал в 2009 году свергнуть режим ХАМАС», — заявил Саар.

"ישנם פוליטיקאים שמדברים ימין ועושים שמאל" -@gidonsaar נגד @netanyahu: "הכשלון המתמשך מזה 12 שנה במדיניות מול עזה רשום על שמו - הבטיח ב-2009 למוטט את שלטון החמאס בעזה" pic.twitter.com/Qv5X4zQUuD — ערוץ כנסת (@KnessetT) May 24, 2021

Конец Биби?

Существует теоретическая возможность того, что Беннет и Лапид по тем или иным причинам не договорятся и не заключат сделку до 2 июня. В таком случае, перед Израилем откроется прямая дорога к пятым внеочередным выборам в Кнессет.

Following the ceasefire, the electorate remains more or less deadlock. Lapid has 10 days to form gov, if not it goes back to Knesset for 21-days, where we might see Gideon Saar switch sides towards Netanyahu. If not back to 5th elections. A real mess. Damn, this is frustrating. pic.twitter.com/UWtVFleqle — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) May 23, 2021

До этого времени Нетаньяху будет стремиться убедить членов новоявленной коалиции выйти из нее. Впрочем, если данные усилия провалятся, и премьер уйдет в оппозицию, то он будет пытаться играть на глубоких разногласиях, наблюдаемых между объединившимися партиями. Если, конечно, до этого его не настигнет израильское правосудие.