Вице-премьер России объяснил отказ от «большого локдауна» во время пандемии

Москва, 31 мая. Отказ от «Большого локдауна» в Российской Федерации во время пандемии коронавируса оказался правильным решением, заявил первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов.

По его словам, здравоохранение, фармацевтическая и медицинская промышленности продемонстрировали «потрясающие» возможности мобилизации.

«Даже весной (2020 года — Прим. ред.) мы избежали тотальной остановки крупных предприятий. В целом крупные предприятия продолжали работать. И здесь я должен сказать огромное спасибо бизнесу. Я честно скажу, такой кооперабельности не видел и не ожидал», — подчеркнул Белоусов.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что слова российского вице-премьера о сверхприбыли металлургических компаний верны. По его словам, недавно в нижней палате парламента обсуждали повышение стоимости металла в России.