Жительница Красноярского края зарубила топором своего знакомого

Красноярск, 31 мая. Полиция задержала женщину по подозрению в убийстве знакомого. Инцидент произошел в поселке Шарыпово.

По предварительной информации, женщина во время конфликта с 57-летним мужчиной схватила топор и нанесла оппоненту три удара по голове. Он моментально скончался от полученных травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». Знакомый задержанной сообщил, что она воспитывает ребенка и неоднократно была судима.

Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье, сообщал ФАН. Пострадавший был доставлен в больницу с рублеными ранами.