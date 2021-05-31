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31 мая 20:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
Экономика
ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
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Жительница Красноярского края зарубила топором своего знакомого

Происшествия
Жительница Красноярского края зарубила топором своего знакомого
pixabay.com  /  Ichigo121212

Красноярск, 31 мая. Полиция задержала женщину по подозрению в убийстве знакомого. Инцидент произошел в поселке Шарыпово.

По предварительной информации, женщина во время конфликта с 57-летним мужчиной схватила топор и нанесла оппоненту три удара по голове. Он моментально скончался от полученных травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». Знакомый задержанной сообщил, что она воспитывает ребенка и неоднократно была судима.

Экс-супруга чуть не зарубила бывшего мужа топором в Прикамье, сообщал ФАН. Пострадавший был доставлен в больницу с рублеными ранами.

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топор убила знакомого убийств
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