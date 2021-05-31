Эксперт Чекмарев оценил преимущества новых пересадочных узлов в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Создание в Петербурге даже одного транспортно-пересадочного узла станет неоценимым плюсом для города. Об этом заявил эксперт в вопросах общественного транспорта Александр Чекмарев.

Компания «Мегалайн» и власти Северной столицы планируют подписать на ПМЭФ соглашение о строительстве пилотного для города транспортно-пересадочного узла нового поколения. Предполагается создание комфортного перехода для пассажиров между пятью транспортными точками: железнодорожной станцией, станцией метрополитена, автобусной и трамвайной остановками, а также парковкой для машин.

Сейчас у транспортной системы Петербурга имеется сразу ряд проблемных мест. Речь идет о конечных станциях метро, часто сопряженных с железнодорожными станциями. Потому рядом с одной из них скорей всего и появится пилотный транспортно-пересадочный узел.

«Любые пересадочные узлы для транспортной системы полезны. Об этом можно говорить с полной уверенностью, вне зависимости от того, какой город имеется в виду», — заявил «ПолитРоссии» Чекмарев.

Потому, если в Петербурге появится такой узел, это станет большим плюсом. Об этом говорит и столичный опыт, где ТПУ позволили заметно разгрузить одни направления и дать стимул для развития других, отчего выиграли как экономика города, так и сами горожане, заключил эксперт.

Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме ожидается подписание соглашения о реализации другого инвестпроекта — создании эко-центра в округе станции «Горская».