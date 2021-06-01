Анна Митянина рассказала, как пандемия отразилась на подростковой жестокости

Пандемия коронавируса отразилась не только на бизнесе и социальных сферах, она также затронула привычный уклад жизни россиян, в частности несовершеннолетних граждан. Как пандемия отразилась на подростковой жестокости, рассказала в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

По словам омбудсмена по правам ребенка, за период пандемии резко возросло количество случаев проявления жестокости подростков и по отношению к самим несовершеннолетним. Причины очевидны: родители не в состоянии сдерживать свои эмоции в пределах нормы, да и дети проявляют резкие черты характера. Одним из возможных вариантов помощи семьям в сложных ситуациях Анна Митянина видит работу с психологами.

«У нас достаточная система психологической помощи. На принципе анонимности есть возможность разрядить вопрос, который мучает, не при помощи агрессии, а поговорив со специалистом», — рекомендует омбудсмен.

Также Анна Митянина указала на еще одну проблему современных подростков — буллинг.

Prt Scr / видео vk.com

«Увеличилось число заявлений от детей, касающихся буллинга в школах. Между собой в организованных коллективах очень часто возникают конфликты, выходящие даже за пределы школы. Часто это — конфликт ребенка и других детей, но есть конфликты между учителями и детьми», — рассказывает гость пресс-центра.

По мнению уполномоченного по правам ребенка, детям справиться с агрессией помогли бы процедуры медиации в школе, чтобы на площадке учебного заведения конфликты проговаривались, не выходя на следующий уровень агрессии.

Пандемия печальной статистикой отразилась и на числе случаев суицидальных происшествий среди подростков. По словам Анны Митяниной, в 2020 году их зафиксировано 16. Это число увеличилось по сравнению с прошлыми тремя годами. Такую безрадостную динамику Митянина связывает с резким изменением уклада жизни граждан, удаленной рабой, увольнениями, дистанционным обучением и появлением бесконтрольного времени нахождения в интернете.

«Ребенок, который психологически ищет путь выхода из гнетущей его ситуации, обязательно его найдет. И группу смерти, и какой-либо контент, который приведет его к драматическому результату. Я — активный сторонник блокировки сайтов, я категорически выступаю против мультфильмов, где подросток может ухватить для себя опасную мысль», — заявила омбудсмен по правам ребенка.

Ранее Анна Митянина указала на серьезную проблему летнего отдыха несовершеннолетних — несанкционированные детские лагеря. Она объяснила, в чем может быть опасность проведения досуга на подобных «съездах», организованных в обход поднадзорных органов.