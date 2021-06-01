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новостей
02:08
Общество
Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
02:00
Экономика
Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада
01:55
Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
01:54
Технологии
Первая сеть 5G начала работать в Петербурге
01:52
Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
01:41
Происшествия
Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском
01:36
Общество
Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику
01:35
Происшествия
Появилось видео пожара в здании строящейся школы в Петропавловске-Камчатском
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00:53
Общество
Власти Катара назвали главные условия для въезда в страну туристов из России
00:36
Общество
Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
00:33
Общество
Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге
00:23
Общество
Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире
00:16
Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
00:14
Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
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Анна Митянина рассказала, как пандемия отразилась на подростковой жестокости

Общество
Анна Митянина рассказала, как пандемия отразилась на подростковой жестокости
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пандемия коронавируса отразилась не только на бизнесе и социальных сферах, она также затронула привычный уклад жизни россиян, в частности несовершеннолетних граждан. Как пандемия отразилась на подростковой жестокости, рассказала в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

По словам омбудсмена по правам ребенка, за период пандемии резко возросло количество случаев проявления жестокости подростков и по отношению к самим несовершеннолетним. Причины очевидны: родители не в состоянии сдерживать свои эмоции в пределах нормы, да и дети проявляют резкие черты характера. Одним из возможных вариантов помощи семьям в сложных ситуациях Анна Митянина видит работу с психологами.

«У нас достаточная система психологической помощи. На принципе анонимности есть возможность разрядить вопрос, который мучает, не при помощи агрессии, а поговорив со специалистом», — рекомендует омбудсмен.

Также Анна Митянина указала на еще одну проблему современных подростков — буллинг.

Анна Митянина рассказала, как пандемия отразилась на подростковой жестокости
Prt Scr  / видео vk.com

«Увеличилось число заявлений от детей, касающихся буллинга в школах. Между собой в организованных коллективах очень часто возникают конфликты, выходящие даже за пределы школы. Часто это — конфликт ребенка и других детей, но есть конфликты между учителями и детьми», — рассказывает гость пресс-центра.

По мнению уполномоченного по правам ребенка, детям справиться с агрессией помогли бы процедуры медиации в школе, чтобы на площадке учебного заведения конфликты проговаривались, не выходя на следующий уровень агрессии.

Пандемия печальной статистикой отразилась и на числе случаев суицидальных происшествий среди подростков. По словам Анны Митяниной, в 2020 году их зафиксировано 16. Это число увеличилось по сравнению с прошлыми тремя годами. Такую безрадостную динамику Митянина связывает с резким изменением уклада жизни граждан, удаленной рабой, увольнениями, дистанционным обучением и появлением бесконтрольного времени нахождения в интернете.

«Ребенок, который психологически ищет путь выхода из гнетущей его ситуации, обязательно его найдет. И группу смерти, и какой-либо контент, который приведет его к драматическому результату. Я — активный сторонник блокировки сайтов, я категорически выступаю против мультфильмов, где подросток может ухватить для себя опасную мысль», — заявила омбудсмен по правам ребенка.

Ранее Анна Митянина указала на серьезную проблему летнего отдыха несовершеннолетних — несанкционированные детские лагеря. Она объяснила, в чем может быть опасность проведения досуга на подобных «съездах», организованных в обход поднадзорных органов.

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Все новости / Общество / Анна Митянина рассказала, как пандемия отразилась на подростковой жестокости
митянина несовершеннолетние пресс-центр патриот
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