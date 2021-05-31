Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством

Прага, 31 мая. Власти Чехии призвали Москву не причислять ее к недружественным государствам. Об этом написано в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что пражское правительство просит Россию не применять к Чехии термин — «недружественное государство». Если Москва откажется от этих слов, то это снизит напряженность в отношениях между странами.

«Чехия призывает РФ отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры», — отметили в МИД.

Ранее Кремль опубликовал список стран, которые совершают недружественные действия по отношению к России. В него вошли США и Чехия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва ответит на негативные действия со стороны Брюсселя. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что страна всегда готова к возобновлению партнерских отношений с Евросоюзом.