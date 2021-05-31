Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки

Москва, 31 мая. Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который устанавливает предельное количество часов переработки при ненормированном графике.

Проект закона предусматривает необходимость точно учитывать переработанные часы, чтобы потом можно было установить длительность дополнительного отпуска. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал замруководителя фракции ЛДПР, председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Практика показывает, что некоторые работодатели используют ненормированный день регулярно. Таким образом руководитель может давить на сотрудника, чтобы тот уволился. Также практика применяется, чтобы сэкономить и не открывать дополнительные вакансии. В связи с этим парламентарии предложили ограничить часы переработки до 120 в год. Кроме того, согласно документу, компенсация должна быть не менее трех рабочий дней.

До этого эксперты назвали главные преимущества перехода на четырехдневную рабочую неделю в России. Плюсы назвали экономист Василий Колташов и психолог Валентин Денисов-Мельников.