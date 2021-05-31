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новостей
18:39
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:39
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:38
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:37
Экономика
Корейская Kia обновила кроссовер Seltos для рынка Китая
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
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Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием

Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 31 мая. Народный доктор объяснил, как четвертый важный элемент может спасти миллионы жизней.

У большинства людей сложилось мнение, что организму для нормальной работы, нужны три важных макроэлемента — белки, жиры и углеводы.

Но популярный российский медик Александр Мясников считает, что есть еще четвертый элемент — клетчатка. Об этом он и рассказал в эфире Vesti.ru. По словам медика в механизмах питания данный макроэлемент играет колоссальнейшую роль. Именно клетчатка, по словам Мясникова предотвращает большинство болезней. При этом в ней вообще нет ни одной калории, а витаминов очень много.

Рассказал доктор Мясников и о структуре клетчатки. Он указал, что данный элемент состоит из пищевых волокон. Волокна бывают как растворимыми (овощи, фрукты и бобовые) и нерастворимые (зерновые). У клетчатки важная роль — она является дозатором при формировании пищевого комка и все всасывается там где нужно.

«Важно не просто доставить микро- или макроэлемент, важно доставить его в нужное время в нужное место. Этим занимается клетчатка», — заявил Александр Мясников в эфире программы «О самом главном».

Интересно, что белый рис не содержит клетчатку и при его употреблении в крови резко поднимается уровень сахара. Поэтому необходимо отдавать предпочтение бурому рису. Также врач порекомендовал есть фрукты целиком и не делать из них соки, поскольку клетчатка уничтожается при приготовлении продукта.

Клетчатка, как отмечает доктор, понижает уровень плохого холестерина, а следовательно снижает риски инфарктов и инсультов.

Недавнее исследование, проведенное среди 22 тысяч мужчин в возрасте старше 50 лет, доказало, что клетчатка на 40-50% снижает риск развития инфарктов и инсультов и способствует профилактике онкологических заболеваний.

Недостаток клетчатки, по словам врача является серьезным нарушением здоровья.

Доктор Мясников призывает избегать в повседневном рационе продуктов пищевой промышленности, где сконцентрированы сахар, соль и трансжиры в огромных количествах.

«Пользы – ноль, калорий – море. Мы никуда от этого не денемся, но пытаться надо», — заявляет Александр Леонидович.

Доктор считает, что только цельные продукты спасут человечество. Колбасы, котлеты не подходят. Необходимо ест волокнистую пищу — это овощи, фрукты, мясо и рыба.

Все, что производится в промышленных масштабах в большинстве случаев очень вредно. Иногда, по словам доктора, можно заменить клетчатку на аптечный аналог. Ежедневная норма данного макроэлементах составляет от 20 до 30 грамм.

Мясников заключил, что жиров и углеводов люди получают более чем достаточно, а вот дефициту клетчатки, к сожалению, подвержены многие.

Ранее доктор Мясников озвучил неизвестный в РФ диагноз россиян с болями по всему телу.

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Все новости / Наука / Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
россия здоровье клетчатка доктор Мясников
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