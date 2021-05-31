Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева

Минск, 31 мая. Белоруссия заявила, что может выйти из украинского проекта маршрута Е40, направленного против России. Об этом заявил вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.

Вице-премьер заявил, что к такому шагу Белоруссию подталкивают агрессивные действия, которые предпринимает Киев в отношении Минска. Причем политик подчеркивает, что для обеих стран этот маршрут был бы крайне выгоден, и до недавнего времени Украина демонстрировала прагматичный подход.

«Фактически это новый путь из Европы к Черному морю, крайне выгодный всем. Это просто совсем другой уровень затрат на логистику. Если сейчас будет происходить вот такой агрессивный отход в сторону и игнорирование разумных экономических интересов, значит, так тому и быть», — отметил Снопков.

Проект Е40 задумывался как наиболее выгодный с экономической точки зрения маршрут из Балтийского моря в Черное для транспортировки различных грузов, включая металл, нефтепродукты и калийные удобрения. Путь должен был пролегать через Днепр, Вислу, Буг, Припять. Украина считала этот проект особенно важным, однако ее собственное поведение рискует привести к коллапсу всех грандиозных планов Киева.

Также большие надежды на Е40 возлагала и Европа. Для нее он представлял удобный путь к евроинтеграции Белоруссии, а следовательно, и постепенного ее вытягивания из орбиты российского влияния.

Однако и до того, как Минск пригрозил выйти из проекта, эксперты признавали его экономически бесполезным и неокупаемым. Специалисты утверждали, что Е40 не окупит своих затрат, и не сможет конкурировать с автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ранее сообщалось, что Украина боится строить маршрут в обход России через Чернобыль.