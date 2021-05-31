Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России

Москва, 31 мая. Сотрудники ГИБДД и Министерство промышленности и торговли России рассматривают вопрос об установке алкозамков. Идею прокомментировал автоюрист Сергей Радько.

Установка алкозамков не решит проблему нетрезвых водителей, считает автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. Проблема пьянства за рулем связана не столько с отсутствием специальных замков или законов, а с тем, что многие люди не могут отказаться от употребления алкоголя, отметил автоэксперт в беседе с «Радио 1».

Кроме того, внедрение алкозамков — сложная процедура с технической точки зрения, так как ее надо создавать с нуля. Кроме того, новую систему должна будет контролировать уполномоченная организация. Стоимость такого замка может варьироваться от 25 тыс. до 120 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что продажу алкогольных напитков в Петербурге ограничат во время матчей Евро-2020. Соответствующий указ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.