Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию

Слова первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова о том, что промышленные магнаты «нахлобучили» страну, — это свидетельство скорых перемен к лучшему в России. Об этом в интервью ФАН заявил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

Как ранее сообщалось, в преддверии Петербургского международного экономического форума Белоусов заявил, что российские металлурги должны вернуть стране 100 миллиардов рублей, полученных путем завышения цен на внутреннем рынке в период пандемии. Первый зампред правительства добавил, что они «нахлобучили государство в части госкапвложений и гособоронзаказа» и что деньги следует передать в бюджет в виде налога.

«Прибыль российских металлургов в период пандемии за счет взвинчивания цен, о которой упомянул первый зампред, была получена по законам дикого рынка. Они обогатились, как могли, и их больше ничего не волнует. Смогли это сделать благодаря состоянию экономического либерального вакуума, в котором мы пребываем», — заявил Кричевский.

По мнению профессора, в экономической системе нашей страны пока нет рамок, которые могли бы ограничить аппетиты магнатов. Они оформляют свои предприятия в офшорных зонах, пока им это позволяет закон. Кричевский обратил внимание, что это правовое поле было создано олигархами в 1990-е годы и работает до сих пор, поэтому наше государство и понесло дополнительные издержки в 100 миллиардов рублей.

«Бороться с офшорами путем принуждения перерегистрации предприятий на Россию бесполезно: формально их владельцы не нарушают закон. Администрация Джо Байдена в подобной ситуации увеличивает налогообложение предпринимателям, которые регистрируют свои организации в офшорных зонах, до 21 процента от прибыли. Я считаю нормальным, если российские компании, зарегистрированные в офшоре, будут платить НДС больше, чем обычные предприятия. Например, 30 процентов», — заявил экономист.

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Аналитик напомнил, что российские компании открыты, прозрачны и платят налоги. То же самое необходимо обеспечить в отношении офшорных предприятий. А вот аффилированность, перерегистрацию на дочерние компаний следует исключить. Все это элементарно отслеживается и доказывается по договорам, органам управления и товарным знакам, считает собеседник ФАН.

«В середине 1990-х предприятия, которые возводил наш народ, были нелегитимно приватизированы с помощью так называемых «залоговых аукционов». Крупнейшие концерны попали в частные руки за копейки. Это беспредел! — убежден эксперт. — Итоги приватизации оспорить нужно и можно, даже исходя из действующей в те годы законодательной базы. Наш президент Владимир Путин в 2012 году предложил рассмотреть этот вопрос, но встретил мощное сопротивление. Олигархи застучали копытцами и подняли крик о том, что они «обеспечивают рабочие места, платят налоги». Ворошить прошлое они не захотели».

По словам профессора, несправедливые итоги конца прошлого века определили качество делового климата в стране. Две трети населения РФ считают, что в те годы страну «обули».

Кричевский полагает, что обложить дополнительным налогом нужно тех, кто участвовал в «залоговых аукционах», включая физических лиц и наследников, которые сегодня являются нелегитимными собственниками крупнейших предприятий. Ставка в 35 процентов, на его взгляд, будет справедливой. А правовая база уже есть в Налоговом кодексе России.

«Показателен пример Китая. 23 мая утром в Пекине органы госвласти собрали на совещание крупнейших предпринимателей, в том числе собственников металлургических предприятий. Им напомнили о социальной ответственности перед страной и о народе, который создал их богатства. Миллиардерам сообщили, что они — причина инфляции. На внешних рынках можно делать что угодно, на внутреннем — нет: надо заботиться о родине», — заметил доктор экономических наук.

После того как приглашенных уведомили, что отныне правоохранительные органы КНР будут пристально наблюдать за законностью всех процессов в их коммерческой деятельности, цены в Китае на большую часть товаров тут же снизились в течение недели на 6 процентов, обратил внимание собеседник агентства.

mmk.ru / пресс-служба ММК

Кричевский пояснил, что в своем обращении Андрей Белоусов дал понять: поступать так, как ведут себя сегодня некоторые российские миллиардеры, — неправильно. Нельзя идти против страны, которая дала все, что у тебя есть.

«Надо понимать, что Белоусов говорил все это не от себя, но богачи сделали вид, что ничего не поняли. Для них настают тяжелые времена: правила игры изменились, — констатировал аналитик. — Группа особо успешных лиц в России стала в афронт и решила «пободаться» с государством. Они грохнули на PR-компанию против нашего правительства миллиарды. Они оказались просто глупы — не захотели поделиться малым. Они «шатают режим». Они не услышали слов о том, что Россия перемелет любую агрессию. Особенно глупо так себя вести, зная, что за твоими плечами, в прошлом, есть вещи, которые не утратили своей актуальности».

Всегда сложно вести дискуссию с теми, кто отнял имущество у простых людей, обратил внимание профессор. Цены ползут вверх, поэтому нужны репрессивные меры — вплоть до национализации заводов, добавил Кричевский.

«Пора раскулачивать жулье. Справедливость — национальная идея России. Подавляющее большинство граждан поддержат наше правительство. Мы к этому идем. Тех, кто не понимает намеков и не хочет мыслить государственно, ждет печальный финал. Они оставят то, что загребли, и покинут страну», — предупредил эксперт.

К тому же, примеров описываемого сценария достаточно. Управление предприятиями подхватят умные, грамотные люди — снижения объемов выпуска и безработицы не будет. Что касается налога на добычу полезных ископаемых — теперь он будет повышен в любом случае, ведь климат меняется, и работать тем, кто думает только о себе, в нашей стране станет невыгодно, заключил Никита Кричевский.