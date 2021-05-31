Таганрог готовится к съемкам сериала о Фаине Раневской

Ростов-на-Дону, 31 мая. В Таганроге стартовал кастинг на массовку для съемок в сериале про Фаину Раневскую. Съемки фильма пройдут в нескольких городах России, в их число вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и родной город актрисы — Таганрог.

Известно, что это будет восьмисерийный фильм о судьбе и жизненном пути великой актрисы, режиссером которого выступит Дмитрий Петрунь, автор «Офицерских жен» и «Торгсина». В роли главного заказчика киноленты выступил «Первый канал», а на роль Раневской разных лет утвердили Мариэтту Цигаль-Полищук и Софью Письман.

Стартуют съемки сериала в Таганроге 20 июня и продлятся более двадцати дней, после этого съемочная группа, вероятно, отработает и в Донской столице.

Отметим, что это далеко не первая попытка экранизировать жизненный путь Фаины Раневской, а точнее Фанни Гиршевны Фельдман. К съемкам сериала «Фаина» с утвержденными актерами должны были приступить еще в далеком 2016 году, а премьера первого сезона планировалась на 2019 год. Однако ввиду неизвестных причин все поменялось.

Ранее ФАН рассказывал о творческом пути Георгия Буркова, интеллигента, выросшего на оперных и балетных спектаклях, который запомнился отечественному зрителю отнюдь не уточненными образами, а ролями простоватых, но не лишенных обаяния персонажей.