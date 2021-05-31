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31 мая 20:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
19:37
Экономика
Дефицит кормов не прогнозируют в Россельхознадзоре
19:36
Экономика
ОПЕК прогнозирует дефицит нефти на уровне 1,4 млн баррелей в сутки по итогам года
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Таганрог готовится к съемкам сериала о Фаине Раневской

Общество
Таганрог готовится к съемкам сериала о Фаине Раневской
wikipedia.org  /  Мосфильм / Общественное достояние

Ростов-на-Дону, 31 мая. В Таганроге стартовал кастинг на массовку для съемок в сериале про Фаину Раневскую. Съемки фильма пройдут в нескольких городах России, в их число вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и родной город актрисы — Таганрог.

Известно, что это будет восьмисерийный фильм о судьбе и жизненном пути великой актрисы, режиссером которого выступит Дмитрий Петрунь, автор «Офицерских жен» и «Торгсина». В роли главного заказчика киноленты выступил «Первый канал», а на роль Раневской разных лет утвердили Мариэтту Цигаль-Полищук и Софью Письман.

Стартуют съемки сериала в Таганроге 20 июня и продлятся более двадцати дней, после этого съемочная группа, вероятно, отработает и в Донской столице.

Отметим, что это далеко не первая попытка экранизировать жизненный путь Фаины Раневской, а точнее Фанни Гиршевны Фельдман. К съемкам сериала «Фаина» с утвержденными актерами должны были приступить еще в далеком 2016 году, а премьера первого сезона планировалась на 2019 год. Однако ввиду неизвестных причин все поменялось.

Ранее ФАН рассказывал о творческом пути Георгия Буркова, интеллигента, выросшего на оперных и балетных спектаклях, который запомнился отечественному зрителю отнюдь не уточненными образами, а ролями простоватых, но не лишенных обаяния персонажей. 

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Все новости / Общество / Таганрог готовится к съемкам сериала о Фаине Раневской
кино ростов-на-дону таганрог фаина раневская
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