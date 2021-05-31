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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:38
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:37
Экономика
Корейская Kia обновила кроссовер Seltos для рынка Китая
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:35
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
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Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой

Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
instagram.com  /  @apollonov_ag

Москва, 31 мая. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов вспомнил о своей сильной юношеской любви к актрисе Алике Смеховой, которая не была взаимной.

Много лет назад Алика Смехова и Рыжий из «Иванушек International» могли стать парой, однако этого не захотела звезда российских фильмов. Григорьев-Апполонов намеревался построить со Смеховой крепкий союз, однако девушка не полюбила будущую звезду. В рамках шоу «Звезды сошлись» для телеканала НТВ певец пообщался со своей бывшей возлюбленной, припомнив ей отверженные чувства.

На программу пришел фотограф, который еще в школе был влюблен в Смехову. Однако артист посчитал, что его чувства не были такими серьезными, как у него самого.

«У вас была платоническая детская любовь, а я-то в Алику влюбился, когда мне было 20 или даже 19 лет. И ты тогда меня слила. Я помню. Отказала мне в любви, вообще», — заговорил о неразделенных чувствах певец.

Смехова решила объяснить зрителям ток-шоу, почему отвергла любовь кумира миллионов. Она заявила, что для нее Григорьев-Апполонов был тогда совсем еще юным. Разница артистов в возрасте составляет всего три года. Сейчас Смеховой 53, а участнику «Иванушек» 50 лет.

Звезда музыкальной группы встречается с новой девушкой, о которой СМИ почти ничего неизвестно. Его бывшая жена Мария, с которой он прожил 16 лет, рассказала, что не видела и не знакома с новой пассией бывшего мужа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
иванушки international смехова апполонов
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