Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой

Москва, 31 мая. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов вспомнил о своей сильной юношеской любви к актрисе Алике Смеховой, которая не была взаимной.

Много лет назад Алика Смехова и Рыжий из «Иванушек International» могли стать парой, однако этого не захотела звезда российских фильмов. Григорьев-Апполонов намеревался построить со Смеховой крепкий союз, однако девушка не полюбила будущую звезду. В рамках шоу «Звезды сошлись» для телеканала НТВ певец пообщался со своей бывшей возлюбленной, припомнив ей отверженные чувства.

На программу пришел фотограф, который еще в школе был влюблен в Смехову. Однако артист посчитал, что его чувства не были такими серьезными, как у него самого.

«У вас была платоническая детская любовь, а я-то в Алику влюбился, когда мне было 20 или даже 19 лет. И ты тогда меня слила. Я помню. Отказала мне в любви, вообще», — заговорил о неразделенных чувствах певец.

Смехова решила объяснить зрителям ток-шоу, почему отвергла любовь кумира миллионов. Она заявила, что для нее Григорьев-Апполонов был тогда совсем еще юным. Разница артистов в возрасте составляет всего три года. Сейчас Смеховой 53, а участнику «Иванушек» 50 лет.

Звезда музыкальной группы встречается с новой девушкой, о которой СМИ почти ничего неизвестно. Его бывшая жена Мария, с которой он прожил 16 лет, рассказала, что не видела и не знакома с новой пассией бывшего мужа.