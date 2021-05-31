Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ

Санкт-Петербург, 31 мая. Главный редактор информационного портала «ТВОЛК городские порталы» Елена Сертакова рассказала о важности позитивных новостей в России.

Людям нравится читать позитивные новости, так как такой формат воспринимается положительно. Сертакова рассказала, что во время последних звонков возглавляемый ею портал снимал сюжет об учениках и рассказывал про их достижения. Также издание занимается освещением сферы бизнеса в регионе.

«У нас как-то наоборот люди хотят, чтобы все было хорошо, благоустроено. Иногда поражаются событиям криминального характера. Позитивные новости всегда воспринимаются с с хорошей стороны», — объяснила Сертакова во время пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот».

Сертакова рассказала, что взаимодействие с Медиагруппой «Патриот» — шанс для портала выйти на федеральный уровень. Кроме того, по словам главного редактора «ТВОЛК городские порталы», материалы медиагруппы будут задавать для регионального портала планку, чтобы делать качественный контент, который будет пользоваться популярностью.

Ранее сообщалось, что Медиагруппа «Патриот» объявила о старте сотрудничества с каналом «Правосудие». Целями сотрудничества станут повышение правовой культуры среди россиян, юридическая защита граждан.