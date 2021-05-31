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31 мая 18:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:38
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:37
Экономика
Корейская Kia обновила кроссовер Seltos для рынка Китая
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:35
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
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Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ

  /   Обновлено: 31 мая 2021 18:34
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
pixabay.com  /  Free-Photos

Санкт-Петербург, 31 мая. Главный редактор информационного портала «ТВОЛК городские порталы» Елена Сертакова рассказала о важности позитивных новостей в России.

Людям нравится читать позитивные новости, так как такой формат воспринимается положительно. Сертакова рассказала, что во время последних звонков возглавляемый ею портал снимал сюжет об учениках и рассказывал про их достижения. Также издание занимается освещением сферы бизнеса в регионе.

«У нас как-то наоборот люди хотят, чтобы все было хорошо, благоустроено. Иногда поражаются событиям криминального характера. Позитивные новости всегда воспринимаются с с хорошей стороны», — объяснила Сертакова во время пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот».

Сертакова рассказала, что взаимодействие с Медиагруппой «Патриот» — шанс для портала выйти на федеральный уровень. Кроме того, по словам главного редактора «ТВОЛК городские порталы», материалы медиагруппы будут задавать для регионального портала планку, чтобы делать качественный контент, который будет пользоваться популярностью.

Ранее сообщалось, что Медиагруппа «Патриот» объявила о старте сотрудничества с каналом «Правосудие». Целями сотрудничества станут повышение правовой культуры среди россиян, юридическая защита граждан.

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сми брифинг медиагруппа "Патриот" ТВОЛК городские порталы
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