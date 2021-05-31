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31 мая 18:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:38
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:37
Экономика
Корейская Kia обновила кроссовер Seltos для рынка Китая
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:35
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
Новороссия
Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе
Все новости

Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе

  /   Обновлено: 31 мая 2021 18:25
Новороссия
Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Париж, 31 мая. Жители Франции считают лицемерием позицию западных стран по Донбассу и призывают Россию помочь народных республикам.

На протяжении нескольких месяцев в Донбассе наблюдается эскалация напряженности. Украина открыто нарушает режим прекращения огня, обстреливая населенные пункты ЛНР и ДНР. Комментируя происходящее, читатели французского издания Le Figaro, призвали Россию оказать помощь республикам и усмирить киевских силовиков.

«Если бы Москва начала войну против Киева, конфликт был бы уже давно закончен и забыт», — пишет пользователь pasdeloup42.

При этом комментаторы усомнились в официальной позиции Киева, согласно которой Украина якобы воюет именно с Россией. Один из французских читателей, учитывая ситуацию, удивился тому, что ВСУ до сих пор не пошли штурмовать Крым. В ответ ему написали, что Россия может решить проблему за пару дней.

«В тот день, когда Россия по-настоящему начнет воевать с Украиной, вопрос будет решен менее чем за 48 часов», — отметил пользователь с ником anonyme.

Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе
Федеральное агентство новостей  / 

Комментаторы также провели параллели с ситуацией в Косово. Они обвинили западные страны в лицемерии, ведь и США, и Евросоюз признали независимость региона.

«Почему нельзя так же поступить с этими русскоязычными областями?» — задается вопросом Montabo.

Также в обсуждении нашлось место исторической справке. Читатели Le Figaro обратили внимание, что у России есть историческое право и на Донбасс, и на весь левый берег Днепра.

Ранее сегодня сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по пригороду Донецка. Кроме того, зенитчики ВСУ ударили боевой ракетой по жилому дому в Лисичанске.

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украина ЛНР днр россия донбасс
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