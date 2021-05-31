Париж, 31 мая. Жители Франции считают лицемерием позицию западных стран по Донбассу и призывают Россию помочь народных республикам.

На протяжении нескольких месяцев в Донбассе наблюдается эскалация напряженности. Украина открыто нарушает режим прекращения огня, обстреливая населенные пункты ЛНР и ДНР. Комментируя происходящее, читатели французского издания Le Figaro, призвали Россию оказать помощь республикам и усмирить киевских силовиков.

«Если бы Москва начала войну против Киева, конфликт был бы уже давно закончен и забыт», — пишет пользователь pasdeloup42.

При этом комментаторы усомнились в официальной позиции Киева, согласно которой Украина якобы воюет именно с Россией. Один из французских читателей, учитывая ситуацию, удивился тому, что ВСУ до сих пор не пошли штурмовать Крым. В ответ ему написали, что Россия может решить проблему за пару дней.

«В тот день, когда Россия по-настоящему начнет воевать с Украиной, вопрос будет решен менее чем за 48 часов», — отметил пользователь с ником anonyme.

Федеральное агентство новостей /

Комментаторы также провели параллели с ситуацией в Косово. Они обвинили западные страны в лицемерии, ведь и США, и Евросоюз признали независимость региона.

«Почему нельзя так же поступить с этими русскоязычными областями?» — задается вопросом Montabo.

Также в обсуждении нашлось место исторической справке. Читатели Le Figaro обратили внимание, что у России есть историческое право и на Донбасс, и на весь левый берег Днепра.

Ранее сегодня сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по пригороду Донецка. Кроме того, зенитчики ВСУ ударили боевой ракетой по жилому дому в Лисичанске.