МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400

Анкара, 31 мая. Анкара считает требования о прекращении использования российских ЗРС С-400 недопустимыми, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция не станет воплощать в жизнь просьбы других стран прекратить эксплуатацию российских систем. ЗРС С-400 продолжат находится под контролем Анкары. Турецкие технические специалисты уже отправлены на обучение, поэтому российские военные не будут приезжать в Турцию для оказания помощи, добавил Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что США предложили Анкаре альтернативу российским С-400. Такие действия обусловлены недовольством Вашингтона касательно закупки Турцией зенитных систем у РФ.