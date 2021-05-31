Сергей Галанин призвал фанатов Бузовой сделать выводы после скандала в Волгограде

Москва, 31 мая. Певец Сергей Галанин с осуждением отнесся к выступлению певицы Ольги Бузовой в Волгограде, призвав ее фанатов делать выводы о своем кумире.

Телезвезда появилась на фестивале ParkSeason в Волгограде, где своим странным поведением привела гостей праздника в недоумение. Сначала Бузова позволила себе опоздать на целый час, заставив преданных фанатов ожидать ее выхода, после чего звезда «Дома-2» внезапно заявила, что в свои 35 лет является «дурой». Под конец шоу она обратилась к публике с предложением уйти с ее концерта, если они хотят этого.

Корреспонденты Пятого канала связались с известным композитором и музыкантом Сергеем Галаниным, чтобы узнать, как он относится к подобному поведению артиста на сцене. Он отметил, что в таких случаях публике стоит бойкотировать выступление артистов. Только таким способом можно донести до звезд эстрады напоминание о необходимости уважать своих поклонников.

«Делайте выводы, на кого вы ходите. Концерт — это взаимное уважение, интерес, любовь друг к другу. А здесь какое-то, если так и было, как вы говорите, какое-то откровенное хамство неадекватное. Ну, значит, поставьте крест на этом исполнителе, дело-то простое», — осудил исполнитель поведение телезвезды.

После концерта в соцсетях начались бурные споры о случившемся на фестивале. Некоторые поклонники предположили, что артистка могла быть пьяной в момент выхода на сцену. Другие отметили, что на празднике, возможно, были дети, которым смотреть такое не стоило.