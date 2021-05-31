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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:38
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:37
Экономика
Корейская Kia обновила кроссовер Seltos для рынка Китая
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:35
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
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Сергей Галанин призвал фанатов Бузовой сделать выводы после скандала в Волгограде

Шоу-бизнес
Сергей Галанин призвал фанатов Бузовой сделать выводы после скандала в Волгограде
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 31 мая. Певец Сергей Галанин с осуждением отнесся к выступлению певицы Ольги Бузовой в Волгограде, призвав ее фанатов делать выводы о своем кумире.

Телезвезда появилась на фестивале ParkSeason в Волгограде, где своим странным поведением привела гостей праздника в недоумение. Сначала Бузова позволила себе опоздать на целый час, заставив преданных фанатов ожидать ее выхода, после чего звезда «Дома-2» внезапно заявила, что в свои 35 лет является «дурой». Под конец шоу она обратилась к публике с предложением уйти с ее концерта, если они хотят этого.

Корреспонденты Пятого канала связались с известным композитором и музыкантом Сергеем Галаниным, чтобы узнать, как он относится к подобному поведению артиста на сцене. Он отметил, что в таких случаях публике стоит бойкотировать выступление артистов. Только таким способом можно донести до звезд эстрады напоминание о необходимости уважать своих поклонников.

«Делайте выводы, на кого вы ходите. Концерт это взаимное уважение, интерес, любовь друг к другу. А здесь какое-то, если так и было, как вы говорите, какое-то откровенное хамство неадекватное. Ну, значит, поставьте крест на этом исполнителе, дело-то простое», — осудил исполнитель поведение телезвезды.

После концерта в соцсетях начались бурные споры о случившемся на фестивале. Некоторые поклонники предположили, что артистка могла быть пьяной в момент выхода на сцену. Другие отметили, что на празднике, возможно, были дети, которым смотреть такое не стоило.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Галанин призвал фанатов Бузовой сделать выводы после скандала в Волгограде
бузова звезды галанин
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