Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского беспилотника на границе

Баку, 31 мая. Азербайджанские военные сбили беспилотник типа «Грифон-12», принадлежащий ВС Армении, сообщает минобороны Азербайджана.

Подразделения ВС Азербайджана обнаружили и сбили армянский беспилотник на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

«Подразделениями азербайджанской армии был обнаружен и приземлен специальными техническими средствами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Грифон-12» вооруженных сил Армении», — говорится в официальном заявлении военного ведомства.

В начале мая минобороны Армении сообщило о попытке военных из Азербайджана провести работы «по уточнению границ» на одном из участков Сюникской области. В МИД РФ призвали стороны конфликта решить ситуацию на границе мирным путем. В Баку поддержали предложение о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией.