Волгоградский суд ужесточил наказание для избивших мужчину блогеров

Волгоград, 31 мая. Областной суд ужесточил наказание для двух блогеров, которые избили мужчину во время съемки интервью на улице.

Инцидент произошел в сентября 2019 года в поселке Светлый Яр, сообщает «Волгоградская правда». Блогеры спрашивали у знакомых об их отношении к людям с нетрадиционной ориентацией. Один из мужчин, который возвращался с праздника со своей супругой, остро отреагировал на вопрос и между мужчинами завязался конфликт. Обвиняемые избили потерпевшего, однако вину признать отказались.

Суд первой инстанции приговорил одного из братьев к 5,5 года заключения, а второго — к шести годам колонии строгого режима. Волгоградский облсуд добавил каждому из фигурантов дела по шесть месяцев заключения. Приговор официально вступил в законную силу.