В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21

Варшава, 31 мая. Крупные тренировки военнослужащих Dragon-21 начались на востоке Польши. Специалисты отработают задачи по территориальной обороне.

Согласно предварительной информации, учения продлятся до 18 июня.

Ранее сообщалось, что Россия планирует создать около 20 соединений и частей Вооруженных сил РФ с целью противостояния действиям НАТО. Таким образом страна отреагирует на увеличение количества военных учений стран Североатлантического альянса около российских границ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия Запада дестабилизируют систему безопасности в мире, поэтому Москва вынуждена реагировать соответствующим образом.