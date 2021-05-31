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31 мая 18:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:38
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:37
Экономика
Корейская Kia обновила кроссовер Seltos для рынка Китая
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:35
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
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В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21

Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
wikimedia.org  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Варшава, 31 мая. Крупные тренировки военнослужащих Dragon-21 начались на востоке Польши. Специалисты отработают задачи по территориальной обороне.

Согласно предварительной информации, учения продлятся до 18 июня.

Ранее сообщалось, что Россия планирует создать около 20 соединений и частей Вооруженных сил РФ с целью противостояния действиям НАТО. Таким образом страна отреагирует на увеличение количества военных учений стран Североатлантического альянса около российских границ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия Запада дестабилизируют систему безопасности в мире, поэтому Москва вынуждена реагировать соответствующим образом.

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Все новости / Армия / В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
польша военные учения dragon-21
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