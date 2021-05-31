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31 мая 18:39
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новостей
18:38
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:37
Экономика
Корейская Kia обновила кроссовер Seltos для рынка Китая
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:35
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
Новороссия
Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе
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Во Владимирской области запустили электронного помощника для мигрантов

Происшествия
Во Владимирской области запустили электронного помощника для мигрантов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Владимир, 31 мая. Ответственность за нарушение миграционного законодательства и порядок постановки на учет разъяснит чат-бот для мигрантов.

Следком совместно с ЦУР запустили электронного помощника, который поможет получить ответы на часто задаваемые вопросы, сообщают «Владимирские ведомости». По данным регионального УМВД России, на 1 января текущего года на территории Владимирской области проживает более девяти тысяч иностранцев. За прошлый год было выявлено более 800 нарушений миграционного законодательства.

Онлайн-помощник по семейной психологии станет доступен для пользователей из России, сообщал ФАН. Производители из Татарстана разрабатывают чат-бот, который на основе заданных пользователям вопросов будет предлагать решения по налаживанию отношений.

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мигрант telegram чат-бот
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