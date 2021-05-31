Во Владимирской области запустили электронного помощника для мигрантов

Владимир, 31 мая. Ответственность за нарушение миграционного законодательства и порядок постановки на учет разъяснит чат-бот для мигрантов.

Следком совместно с ЦУР запустили электронного помощника, который поможет получить ответы на часто задаваемые вопросы, сообщают «Владимирские ведомости». По данным регионального УМВД России, на 1 января текущего года на территории Владимирской области проживает более девяти тысяч иностранцев. За прошлый год было выявлено более 800 нарушений миграционного законодательства.

Онлайн-помощник по семейной психологии станет доступен для пользователей из России, сообщал ФАН. Производители из Татарстана разрабатывают чат-бот, который на основе заданных пользователям вопросов будет предлагать решения по налаживанию отношений.