Двум бездомным из Набережных Челнов волонтеры помогли найти работу

Набережные Челны, 31 мая. Новая акция помощи бездомным и малоимущим состоялась в Набережных Челнах. В рамках мероприятия волонтеры помогли найти работу еще двум людям.

Нуждающихся трудоустроили на делянку рубить дрова, вязать веники. При этом их условия работы предусматривают проживание, пропитание и соответствующую заработную плату.

Организатор проекта Татьяна Слушкова объяснила, что акция создана для того, чтобы помогать людям, а не перевоспитывать их или заставлять что-то делать. Тех, кто нуждается, кормят и одевают. Добровольцы общаются с бездомными и малоимущими, узнают их потребности и стараются оказать им посильную поддержку.

В Пензе тем временем планируют провести ежегодную благотворительную вещевую ярмарку. Это мероприятие позволит помочь нуждающимся семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.