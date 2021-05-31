Отключение России от SWIFT может отразиться на фондовом рынке

Москва, 31 мая. Внутренний фондовый рынок может столкнуться со значительными трудностями, если российская сторона окажется отключенной от системы SWIFT.

Соответствующее предостережение озвучила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. По словам эксперта, если инициатива будет реализована, предпринятые меры повлияют на репутацию отечественной экономики и приведут к снижению курса национальной валюты, передает ИА REGNUM.

«А это, в свою очередь, по цепочке удорожит импорт, что окажет негативное давление на темпы инфляции. С проблемами столкнется и фондовый рынок», — добавила специалист.

Однако сравнивать последствия отключения России от SWIFT, например, с иранским вариантом не совсем корректно, поскольку уровень интеграции страны в глобальную экономику намного выше. В результате под угрозой способны оказаться многие иностранные партнеры отечественных участников ВЭД, резюмировала Воронкова.

По мнению директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, SWIFT может попасть в «санкционную спираль» против России. В первую очередь отключить российскую сторону от системы грозится Вашингтон.