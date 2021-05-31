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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:38
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:37
Экономика
Корейская Kia обновила кроссовер Seltos для рынка Китая
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:35
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
Новороссия
Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе
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Отключение России от SWIFT может отразиться на фондовом рынке

Экономика
Отключение России от SWIFT может отразиться на фондовом рынке
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 мая. Внутренний фондовый рынок может столкнуться со значительными трудностями, если российская сторона окажется отключенной от системы SWIFT.

Соответствующее предостережение озвучила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. По словам эксперта, если инициатива будет реализована, предпринятые меры повлияют на репутацию отечественной экономики и приведут к снижению курса национальной валюты, передает ИА REGNUM.

«А это, в свою очередь, по цепочке удорожит импорт, что окажет негативное давление на темпы инфляции. С проблемами столкнется и фондовый рынок», — добавила специалист.

Однако сравнивать последствия отключения России от SWIFT, например, с иранским вариантом не совсем корректно, поскольку уровень интеграции страны в глобальную экономику намного выше. В результате под угрозой способны оказаться многие иностранные партнеры отечественных участников ВЭД, резюмировала Воронкова.

По мнению директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, SWIFT может попасть в «санкционную спираль» против России. В первую очередь отключить российскую сторону от системы грозится Вашингтон.

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Все новости / Экономика / Отключение России от SWIFT может отразиться на фондовом рынке
рубль swift воронкова фондовый рынок
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