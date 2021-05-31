Представители «Ленты» рассказали о ребрендинге и изменениях в ретейлере

Москва, 31 мая. Обновление логотипов магазинов «Лента» прошло в рамках общего совершенствования стратегии.

Сеть торговых магазинов «Лента» вносит изменения в дизайн своего логотипа. Его основой остался подсолнух, однако он стал более минималистичным, но узнаваемым. Об этом пишет ТАСС.

Подсолнух является символом компании с начала ее деятельности. Руководство ретейлера объясняет изменение тем, что сама сеть сейчас активно меняется, поэтому обновился и подсолнух.

Предполагается, что после логотипа корректировки коснутся онлайн-активов, принадлежащих «Ленте». Вывески же будут заменяться по оговоренным планам согласования. Главные реформы, которые претерпевает бренд — ориентирование на новую стратегию развития, переход в разные форматы деятельности, а также больший акцент на онлайн-сегмент.

Одним из шагов в сфере расширения стало приобретение «Лентой» супермаркетов немецкой сети Billa за 215 млн евро. Данные магазины располагаются на территории Москвы.