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31 мая 18:38
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новостей
18:38
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:37
Экономика
Корейская Kia обновила кроссовер Seltos для рынка Китая
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:35
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
Новороссия
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Евгений Петросян оказался коллекционером редкого вида оружия

Шоу-бизнес
Евгений Петросян оказался коллекционером редкого вида оружия
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 31 мая. Юморист Евгений Петросян является коллекционером раритетном огнестрельного оружия, о чем стало известно во время суда по разделу имущества с его бывшей женой Еленой Степаненко.

Журналисты предполагают, что в скором времени может стать известно о других странных вещах, находящихся во владениях шоумена и его бывшей жены. Пока корреспондентам РЕН ТВ удалось выяснить, что раньше юморист увлекался коллекционирование редкого вида оружия. В его тайниках были обнаружены два советских самозарядных ружей, МЦ-21-12.

Всего таких боевых единиц было выпущено лишь 300 тысяч, и две из их числа все это время хранились у артиста. Однако после раздела имущества и обнародования этой информации Петросян обратился в Росгвардию, куда сдал оба ружья для утилизации.

При разводе Степаненко потребовала, чтобы Петросян вернул ей необычные книги и предметы по оккультизму. В списке вещей, на которые тогда претендовала артистка, оказались книги «Оккультизм и сексуальность», «Гипнотизм: теория и практика», «Заговоры» и другие.

От Степаненко Петросян ушел к молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая в прошлом году родила 75-летнему артисту сына. Сама экс-ассистентка комедианта признается, что забота о муже стала для нее творчеством.

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Все новости / Шоу-бизнес / Евгений Петросян оказался коллекционером редкого вида оружия
оружие петросян степаненко
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