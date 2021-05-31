Евгений Петросян оказался коллекционером редкого вида оружия

Москва, 31 мая. Юморист Евгений Петросян является коллекционером раритетном огнестрельного оружия, о чем стало известно во время суда по разделу имущества с его бывшей женой Еленой Степаненко.

Журналисты предполагают, что в скором времени может стать известно о других странных вещах, находящихся во владениях шоумена и его бывшей жены. Пока корреспондентам РЕН ТВ удалось выяснить, что раньше юморист увлекался коллекционирование редкого вида оружия. В его тайниках были обнаружены два советских самозарядных ружей, МЦ-21-12.

Всего таких боевых единиц было выпущено лишь 300 тысяч, и две из их числа все это время хранились у артиста. Однако после раздела имущества и обнародования этой информации Петросян обратился в Росгвардию, куда сдал оба ружья для утилизации.

При разводе Степаненко потребовала, чтобы Петросян вернул ей необычные книги и предметы по оккультизму. В списке вещей, на которые тогда претендовала артистка, оказались книги «Оккультизм и сексуальность», «Гипнотизм: теория и практика», «Заговоры» и другие.

От Степаненко Петросян ушел к молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая в прошлом году родила 75-летнему артисту сына. Сама экс-ассистентка комедианта признается, что забота о муже стала для нее творчеством.