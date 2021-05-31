Кубок Америки по футболу пройдет в Бразилии

Бразилиа, 31 мая. Бразилия примет Кубок Америки по футболу в 2021 году.

Пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в Twitter-аккаунте сообщила, что Кубок Америки пройдет в Бразилии. Турнир стартует 13 июня. Кубок Америки впервые с 1983 года должен был состояться в двух странах, однако Колумбия и Аргентина были лишены права проведения турнира. Участниками соревнований станут 10 национальных сборных. Действующим победителем турнира является Бразилия. Стоит отметить, что эпидемиологическая обстановка в этой стране сейчас хуже, чем в Аргентине, где приостановлены все крупные футбольные соревнования.

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