Испытание препарата против рака успешно завершили в Шотландии

Эдинбург, 31 мая. Препарат, который способен уничтожать клетки злокачественных опухолей, успешно прошел клинические исследования в Шотландии.

Испытания провели исследователи из Эдинбургского университета. Лекарство целенаправленно действует на раковые клетки и не повреждает при этом здоровые ткани, которые находятся рядом. Ученые объединили уничтожающую рак молекулу и химическое пищевое соединение. Оно заставляет клетки рака проглотить ее.

До этого сообщалось, что бактерия, которая является «родственницей» палочки чумы может помочь в разработке лекарства от онкологических заболеваний. Исследование провели российские специалисты.