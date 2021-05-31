Суд вновь обязал сторонника Навального выплатить компенсацию бизнесмену Пригожину

Москва, 31 мая. Бизнесмен Евгений Пригожин добился удовлетворения исковых требований к стороннику блогера Алексея Навального Владимиру Милову. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Черемушкинский районный суд Москвы рассмотрел иск предпринимателя к Владимиру Милову о защите чести и достоинства в связи с публикацией от 15 октября 2020 года. Ответчик распространил в Сети сведения, порочащие деловую репутацию Пригожина. Суд признал опубликованные материалы недостоверными и оскорбительными, а также вновь обязал сторонника Навального удалить эту информацию из публичного доступа. Милов должен удалить информацию из публичного доступа в течение десяти дней с момента вступления решения в силу. В противном случае ему придется заплатить неустойку, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Суд также постановил взыскать с Милова компенсацию морального вреда в сумме 60 000 рублей, плюс расходы по госпошлине.

Ранее Люблинский и Черемушкинский суды уже обязали сторонника блогера к выплатам Пригожину по аналогичным искам. Бизнесмен выиграл иск о защите достоинства и деловой репутации у Милова.