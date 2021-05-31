Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии



В канун Международного дня защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция с участием уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной. Как организовать для ребенка недорогой и безопасный отдых? Что такое стихийные лагеря и кто в них несет ответственность за детей? С какими проблемами сегодня чаще всего сталкиваются подростки? Где искать корни подростковой жестокости? И как обеспечить безопасность школ? На эти вопросы детский омбудсмен ответила в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Задача взрослых — создать комфортные и безопасные условия взросления детей, только так возможно сделать их счастливыми, уверена Анна Митянина. Лето в жизни ребенка — особое время года, школьники всегда с нетерпением ждут каникул и поездки в летний лагерь. В прошлом году из-за пандемии они были лишены этой возможности. В этом — этап подготовки стационарных лагерей к приему детей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области окончен, и все ждут лишь отмашки Роспотребнадзора.

«Мы ждем решение Роспотребнадзора, чтобы открыть лагерные смены. Думаем, что они будут в течение двух недель с ограниченным количеством участников. Лагеря при школах без проживания уже работают», — рассказала Митянина.

Она также упомянула о программе кешбэка за летний отдых ребенка. При покупке путевки в лагерь через платежную систему «Мир» родителям возвращается до 50%, но не более 20 тыс. рублей от стоимости путевки. Спикер подчеркнула, если родители хотят воспользоваться этой программой, важно, чтобы лагерь входил в перечень лагерей, которые одобрило государство.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Постоянный контроль надзорных органов за стационарными лагерями обеспечивает безопасность детского отдыха. В то же время так называемые стихийные лагеря не проверяет никто, и это, по словам Митяниной, вызывает тревогу.

«Ко мне обратился родитель с тем, что тренеры спортивной школы, где занимается его сын, договорились, арендовали спортзал в Ленобласти и вывезли туда группу подростков, чтобы заниматься. Когда папа туда приехал, ему стало дурно от условий содержания детей, организации питания и распорядка дня. Я направила запрос, как так получилось», — поделилась детский омбудсмен.

Оказывается, если в стихийном лагере с ребенком что-то случается, то спортивная школа ответственности не несет, поскольку родители в таком случае, как правило, подписывают добровольное соглашение.

Но как показал казанский инцидент в лицее №175, где от рук стрелка погибли 10 человек, трагедия может произойти и в государственном учреждении. Митянина отметила, охрана в школе должна быть организована на максимально высоком уровне, но не за счет родителей.

«Мне нравится, когда в школу не войти постороннему: металлические двери, системы видеонаблюдения. Я за усиление мер безопасности. Другое дело, если это ложится серьезной финансовой нагрузкой на плечи родителей. Сейчас в период пандемии 160 тыс. семей петербуржцев — малоимущие. Как им помочь? Освобождать от оплаты или помогать другим способом?» — высказалась Митянина.

По ее мнению, только бдительный контроль убережет подрастающее поколение — «там, где дети, на авось нельзя полагаться».

Global Look Press / vk.com / region_kazan116

Но не всегда детей от агрессии могут спасти надежные замки и крепкие двери. Иногда они подвергаются опасности в стенах самой школы, со стороны своих сверстников. Анна Митянина рассказала, что в последнее время увеличилось количество случаев жестокости со стороны подростков в отношении их несовершеннолетних сверстников. По ее мнению, свою роль в этом сыграла пандемия — она стала испытанием не только для родителей, но и для детей.

«Я наблюдают увеличение количества заявлений от детей по поводу буллинга в школах. Дети конфликтуют и между собой в организованных коллективах, и с учителями. Родители, в свою очередь, тоже занимают активную позицию и делятся на лагеря. Кто-то обращается к уполномоченному, чтобы поговорить. Поэтому надо налаживать систему медиации в школе, чтобы там конфликты проговаривать, не выводя на уровень открытой агрессии», — считает детский омбудсмен.

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Также Митянина упомянула и новое веяние времени — кибербуллинг. Травля несформировавшейся личности, коим является подросток, в интернете приводит к росту подростковой преступности и суицидов. Это, по ее словам, является подтверждением того, что дети не справляются с психологической нагрузкой. На рост подросткового суицида пандемия тоже оказала влияние.

«Сыграли роль замкнутость в квартире, резкое изменение уклада жизни семьи, удаленная работа, учеба, ушли дополнительные программы образования, плюс бесконтрольное время в интернете. А ребенок, который ищет путь решения психологических проблем, — найдет его, правда, не всегда верный. Взять те же группы смерти, поэтому я сторонник блокировки сайта и выступаю против мультфильмов, где подросток может найти для себя что-то опасное», — объяснила она.

Однако безопасную и комфортную жизнь ребенку должно обеспечивать не только государство, но и, в первую очередь, родители. С точки зрения законодательства ответственное родительство — это когда не выпускаешь ребенка из поля зрения ни на минуту, используя при этом разные методы воспитания в зависимости от возраста, сказала Митянина. Сейчас же родители все чаще просто «покупают тишину», снабжая свое чадо всевозможными гаджетами. Хотя вместо этого с детьми надо разговаривать, учить отличать плохое от хорошего, читать книги, заниматься спортом и показывать мир за пределами интернета, добавила в заключение Анна Митянина.