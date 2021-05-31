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31 мая 18:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:35
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:28
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
Новороссия
Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе
18:02
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского беспилотника на границе
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Глава Центробанка Ирана отстранен от должности из-за участия в выборах президента

Иран
Глава Центробанка Ирана отстранен от должности из-за участия в выборах президента
Global Look Press  /  Ahmad Halabisaz / Xinhua

Тегеран, 31 мая. Кабинет министров Ирана отправил в отставку главу Центрального банка (ЦБ) Абдула Насера Хеммати после того, как он решил баллотироваться на президентских выборах.

Как отмечает местное телевидение, намерение Хеммати бороться за пост главы исламской республики «не позволяет ему присутствовать в ЦБ достаточно часто и выполнять свои серьезные обязанности в чувствительных вопросах, связанных с деньгами и валютой».

Хеммати находился у руля главного банка Ирана с 2018 года. Местные СМИ поделились информацией о нескольких возможных кандидатах, которые могли бы его заменить. Среди них замглавы ЦБ Акбар Комейджани и заместитель председателя Организации по бюджету и планированию Хамид Пурмохаммади.

Хеммати в своем посте в Instagram поблагодарил действующего президента Хасана Роухани, отметив, что он имеет право уволить его.

«Я благодарю президента за его доверие, особенно в первый год моей службы», — отметил кандидат на грядущих выборах.

В среду, 26 мая, Иранский Совет стражей конституции, состоящий из духовных лиц и юристов, утверждающих кандидатов в президенты, одобрил только семь из примерно 590 заявок. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал ратифицированный список претендентов, допущенных до участия в предвыборной кампании.

Голосование состоится 18 июня. Ожидается, что основная борьба на выборах в Иране развернется между Саидом Джалили и Ибрагимом Раиси.

Глава Центробанка Ирана отстранен от должности из-за участия в президентской гонке
Федеральное агентство новостей  / 

Многих удивило, что кандидатура бывшего спикера парламента Ирана Али Лариджани была снята с грядущих выборов президента страны. Вероятной причиной тому могла послужить неточная информация о британском гражданстве дочери политика и ее учеба в США. Совет стражей также не допустил до голосования других известных политиков: экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и действующего первого вице-президента страны Эсхака Джахангири.

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Все новости / Иран / Глава Центробанка Ирана отстранен от должности из-за участия в выборах президента
выборы иран хеммати
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