Глава Центробанка Ирана отстранен от должности из-за участия в выборах президента

Тегеран, 31 мая. Кабинет министров Ирана отправил в отставку главу Центрального банка (ЦБ) Абдула Насера Хеммати после того, как он решил баллотироваться на президентских выборах.

Как отмечает местное телевидение, намерение Хеммати бороться за пост главы исламской республики «не позволяет ему присутствовать в ЦБ достаточно часто и выполнять свои серьезные обязанности в чувствительных вопросах, связанных с деньгами и валютой».

پایگاه اطلاع رسانی هیات دولت ایران عصر یکشنبه اعلام کرد هیأت وزیران با خاتمه فعالیت #عبدالناصر_همتی در سمت ریاست کل #بانک_مرکزی موافقت کرده است و اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی جایگزین او خواهد شد. همتی ساعاتی پیش اعلام کرده بود استعفاء نخواهد داد. https://t.co/0oNhPYWl6f pic.twitter.com/OaUus6TNqY — Radio Zamaneh (@RadioZamaneh) May 30, 2021

Хеммати находился у руля главного банка Ирана с 2018 года. Местные СМИ поделились информацией о нескольких возможных кандидатах, которые могли бы его заменить. Среди них замглавы ЦБ Акбар Комейджани и заместитель председателя Организации по бюджету и планированию Хамид Пурмохаммади.

Хеммати в своем посте в Instagram поблагодарил действующего президента Хасана Роухани, отметив, что он имеет право уволить его.

«Я благодарю президента за его доверие, особенно в первый год моей службы», — отметил кандидат на грядущих выборах.

В среду, 26 мая, Иранский Совет стражей конституции, состоящий из духовных лиц и юристов, утверждающих кандидатов в президенты, одобрил только семь из примерно 590 заявок. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал ратифицированный список претендентов, допущенных до участия в предвыборной кампании.

Голосование состоится 18 июня. Ожидается, что основная борьба на выборах в Иране развернется между Саидом Джалили и Ибрагимом Раиси.

Федеральное агентство новостей /

Многих удивило, что кандидатура бывшего спикера парламента Ирана Али Лариджани была снята с грядущих выборов президента страны. Вероятной причиной тому могла послужить неточная информация о британском гражданстве дочери политика и ее учеба в США. Совет стражей также не допустил до голосования других известных политиков: экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и действующего первого вице-президента страны Эсхака Джахангири.