Диетолог сравнил сахарную зависимость с наркотической

Москва, 31 мая. Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, что зависимость от сахара может сформироваться с ранних лет. Поэтому детей не стоит баловать конфетами.

По словам специалиста, стоит обращать внимание на состав сладостей. Лидия Ионова подчеркнула, что баночное питание не всегда полезное, а родители редко кормят детей натуральными продуктами. Она отметила, что с таким рационом мозг ребенка начинает привыкать к сладкому с ранних лет.

Специалист рассказала, что результаты последних исследований показывают, что количество потребляемых сладостей увеличивается год от года. Зависимость от сахара сродни наркотической, добавила Ионова в интервью с «Радио 1».

При употреблении сладких продуктов у человека активизируются опиоидные рецепторы. Они же активируют процессы в мозгу при приеме наркотиков, заявила эксперт.

Ранее сообщалось, что диетологи перечислили восемь безвредных для организма сладостей. Они рассказали, какой десерт наиболее безвреден для организма человека.