Рассмотрение иска Навального к владимирской ИК-2 назначили на 2 июня

Владимир, 31 мая. Суд продолжит рассмотрение иска осужденного блогера Алексея Навального к исправительной колонии №2 о статусе склонного к побегу 2 июня.

В рамках иска основатель ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) заявил, что из-за статуса его якобы будят по ночам. При этом его сокамерники ранее не жаловались на нарушение «непрерывного сна», отметила представитель ИК-2.

Алексею Навальному заменили условный срок на реальный в рамках дела «Ив Роше». С учетом времени, которое блогер провел под домашним арестом, ему предстоит пробыть в тюрьме два года и шесть месяцев. С момента заключения он подавал несколько исков к учреждению, в котором содержится.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.