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31 мая 18:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:35
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:28
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
Новороссия
Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе
18:02
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского беспилотника на границе
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Участниками программы кешбэка стали 16 детских лагерей Петербурга

  /   Обновлено: 31 мая 2021 17:40
Экономика
Участниками программы кешбэка стали 16 детских лагерей Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 31 мая. Петербургские детские лагеря ждут разрешения Роспотребнадзора, чтобы начать работу. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Она отметила, что в программу туристического кешбэка в Северной столице вошли 16 лагерей. Однако пока они не могут открыть смены из-за отсутствия соответствующего разрешения от Роспотребнадзора, уточнила омбудсмен.

Митянина напомнила, что по программе родителям возвращают до 50% от стоимости купленной путевки, но не более 20 тысяч рублей. При этом учреждение должно входить в перечень государственных лагерей на сайте путешествие.рф.

«Там заходим и смотрим программу», — добавила Анна Митянина в ходе брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что граждане смогут получить кешбэк на путевки, которые уже были оплачены. Компенсацию можно будет получить после 15 июня.

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Все новости / Экономика / Участниками программы кешбэка стали 16 детских лагерей Петербурга
митянина детские лагеря кешбэк мг патриот
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