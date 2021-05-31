Участниками программы кешбэка стали 16 детских лагерей Петербурга

Санкт-Петербург, 31 мая. Петербургские детские лагеря ждут разрешения Роспотребнадзора, чтобы начать работу. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Она отметила, что в программу туристического кешбэка в Северной столице вошли 16 лагерей. Однако пока они не могут открыть смены из-за отсутствия соответствующего разрешения от Роспотребнадзора, уточнила омбудсмен.

Митянина напомнила, что по программе родителям возвращают до 50% от стоимости купленной путевки, но не более 20 тысяч рублей. При этом учреждение должно входить в перечень государственных лагерей на сайте путешествие.рф.

«Там заходим и смотрим программу», — добавила Анна Митянина в ходе брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что граждане смогут получить кешбэк на путевки, которые уже были оплачены. Компенсацию можно будет получить после 15 июня.