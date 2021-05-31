Полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении школьника под Калининградом

Калининград, 31 мая. Правоохранители задержали молодого человека, который жестоко избил 14-летнего ученика школы. Инцидент произошел в городе Черняховске.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Ранее в Сети появилось видео, на котором 17-летний подросток избивает школьника. Очевидцы драки пытались остановить избиение, однако нападавший продолжал наносить удары. Согласно предварительной информации, подросток является сыном депутата одного из городских округов.

Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания, сообщал ФАН. Хулиган продолжал бить юношу даже после того, как он потерял сознание.