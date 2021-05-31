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31 мая 18:37
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новостей
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:35
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:28
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
Армия
В Польше стартовали крупные военные учения Dragon-21
18:04
Новороссия
Французы просят Россию усмирить киевских силовиков в Донбассе
18:02
Армия
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского беспилотника на границе
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Чепа дал отповедь французам в ответ на их требование лишить Санкт-Петербург Евро-2020

Политика
Чепа дал отповедь французам в ответ на их требование лишить Санкт-Петербург Евро-2020
Невские Новости  / 

Требование французских мыслителей и деятелей культуры исключить Санкт-Петербург из списка городов футбольного Евро-2020 не что иное, как политический пиар, который заводит в тупик систему. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

Ранее в газете Le Monde опубликовали открытое письмо, где французские философы, политологи и преподаватели университетов потребовали, чтобы УЕФА исключила Санкт-Петербург из списка городов, которые примут чемпионат Европы по футболу.

Авторы воззвания не стали стесняться в выражениях и всячески попытались мотивировать свое предложение угрозой европейской безопасности, на которую якобы сейчас посягают Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Поиграть в футбол или осмотреть достопримечательности Санкт-Петербурга значит согласиться участвовать в сговоре бывшего сотрудника КГБ с белорусским сатрапом», — убеждены 18 деятелей Пятой республики.

Чепа дал отповедь французам после их требования бойкотировать Петербург на Евро-2020
Невские Новости  / Ярослава Астафьева

Другая причина, по которой французы требуют отказаться от матчей в Санкт-Петербурге, — место проведения игр. Подписавшиеся под истеричным коллективным письмом выступают против «Газпром Арены».

«Газпром» является настоящим краеугольным камнем власти Путина, — выражают уверенность французские светила. — «Газпром» — это также троянский конь России в европейской политике благодаря трубопроводу «Северный поток — 2», по которому российский газ поступает в Германию через Балтийское море. Европейские власти должны наложить санкции на Россию, заблокировав этот проект, который в основном экспортирует методы холодной войны».

Чепа дал отповедь французам после их требования бойкотировать Петербург на Евро-2020
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

По мнению Чепы, подобные заявления — это не что иное, как политический пиар определенных деятелей.

«Речь о том, кто больше отличится и кто громче прокричит, — заявил парламентарий. — Люди уже не знают, как и чем привлечь к себе внимание. Сегодня такой тренд, и мы все это прекрасно понимаем. Они заводят в тупик политическую систему. При этом им совершенно наплевать на интересы в данном случае спорта, а также на здоровье людей, если мы говорим о вакцинации. Или на экономические интересы, если говорить о том же «Северном потоке — 2». Это приводит к политическим коллапсам».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу был перенесен на 2021 год, но сохранил свое название. В Санкт-Петербурге состоятся семь матчей Евро-2020. Кроме того, они пройдут в Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине и Глазго.

Ранее Алексей Чепа предложил включить Польшу в список недружественных стран.

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Все новости / Политика / Чепа дал отповедь французам в ответ на их требование лишить Санкт-Петербург Евро-2020
футбол франция санкт-петербург алексей чепа евро-2020
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