Чепа дал отповедь французам в ответ на их требование лишить Санкт-Петербург Евро-2020

Требование французских мыслителей и деятелей культуры исключить Санкт-Петербург из списка городов футбольного Евро-2020 не что иное, как политический пиар, который заводит в тупик систему. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

Ранее в газете Le Monde опубликовали открытое письмо, где французские философы, политологи и преподаватели университетов потребовали, чтобы УЕФА исключила Санкт-Петербург из списка городов, которые примут чемпионат Европы по футболу.

Авторы воззвания не стали стесняться в выражениях и всячески попытались мотивировать свое предложение угрозой европейской безопасности, на которую якобы сейчас посягают Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Поиграть в футбол или осмотреть достопримечательности Санкт-Петербурга значит согласиться участвовать в сговоре бывшего сотрудника КГБ с белорусским сатрапом», — убеждены 18 деятелей Пятой республики.

Невские Новости / Ярослава Астафьева

Другая причина, по которой французы требуют отказаться от матчей в Санкт-Петербурге, — место проведения игр. Подписавшиеся под истеричным коллективным письмом выступают против «Газпром Арены».

«Газпром» является настоящим краеугольным камнем власти Путина, — выражают уверенность французские светила. — «Газпром» — это также троянский конь России в европейской политике благодаря трубопроводу «Северный поток — 2», по которому российский газ поступает в Германию через Балтийское море. Европейские власти должны наложить санкции на Россию, заблокировав этот проект, который в основном экспортирует методы холодной войны».

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

По мнению Чепы, подобные заявления — это не что иное, как политический пиар определенных деятелей.

«Речь о том, кто больше отличится и кто громче прокричит, — заявил парламентарий. — Люди уже не знают, как и чем привлечь к себе внимание. Сегодня такой тренд, и мы все это прекрасно понимаем. Они заводят в тупик политическую систему. При этом им совершенно наплевать на интересы в данном случае спорта, а также на здоровье людей, если мы говорим о вакцинации. Или на экономические интересы, если говорить о том же «Северном потоке — 2». Это приводит к политическим коллапсам».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу был перенесен на 2021 год, но сохранил свое название. В Санкт-Петербурге состоятся семь матчей Евро-2020. Кроме того, они пройдут в Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине и Глазго.

Ранее Алексей Чепа предложил включить Польшу в список недружественных стран.